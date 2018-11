Ausrufung der Republik Die nachgestellte Proklamation

Vor 100 Jahren rief der SPD-Politiker Scheidemann in Berlin die Republik aus. Ein historischer Moment, der allerdings nicht filmisch festgehalten wurde. Alle bekannten Aufnahmen wurden nachgestellt.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Der 9. November 1918 war ein historischer Tag: Sowohl der Kommunist Karl Liebknecht als auch der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann riefen in Berlin die Republik aus. Die Proklamation Scheidemanns führte dazu, dass das Deutsche Reich von einer Monarchie zu einer parlamentarisch-demokratischen Republik wurde.

Der Bundestag gedenkt am 9. November des "Schicksalstags der Deutschen", viele Medien berichten über den Jahrestag. Für die öffentliche Erinnerung spielen dabei Aufnahmen von Scheidemann bei der Proklamation eine große Rolle. Was allerdings oft nicht deutlich wird: Diese Aufnahmen stammen gar nicht vom 9. November 1918, sondern wurden nachgestellt.

Scheidemann ruft auf einem Balkon die Republik aus (nachgestellte Aufnahme in den 1920er-Jahren).

Das Bundesarchiv betont, bei einer Filmaufnahme von Scheidemann handele es sich um ein nicht-datiertes Sujet aus einer Wochenschau. Die Aufnahme sei nicht am 9. November 1918 entstanden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen worden, vermutlich als nachgestellte Redesituation. Auch ein Foto von Scheidemann stehend in einem Fenster sei vermutlich an dem Tag der Dreharbeiten entstanden.

Historiker diskutieren auch darüber, was Scheidemann in seiner Rede tatsächlich gesagt habe. Denn die Quellen dazu sind widersprüchlich. Scheidemann selbst veröffentlichte 1920 ein Manuskript seiner Rede, die er später auf einer Schallplatte einsprach. Diese Version unterscheidet sich allerdings stark von schriftlichen Berichten über die Proklamation - beispielsweise in der Abendausgabe der "Vossischen Zeitung" vom 9. November 1918.