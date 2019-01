Nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Magnitz ist ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Allerdings gibt es erhebliche Zweifel an der Echtheit.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

In einem angeblichen Schreiben hat sich eine "AntiFa Bremen" zu dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz bekannt. Zunächst berichteten rechtsradikale Blogs über den Fund, zahlreiche AfD-Politiker verbreiteten die Nachricht über soziale Medien.

Das Schreiben wurde am Mittwoch von Unbekannten auf der linksradikalen Seite Indymedia veröffentlicht - in einem Bereich, der sich Openposting nennt, wo also jeder anonym schreiben kann. Die Betreiber der Seite sperrten den Zugang zu dem Dokument offenkundig umgehend.