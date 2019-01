Streit um Grenzwerte Wie gesundheitsschädlich ist NO2?

Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich. Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Während die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie vor kurzem noch anderer Auffassung war , will der jetzige Präsident Klaus Rabe nun auf die Kritiker zugehen. Demgegenüber stehen das Umweltbundesamt (UBA), Umweltmediziner und Epidemiologien, die in Studien hochrechneten, wie viele Menschen durch das Einatmen von Schadstoffen angeblich erkranken und vorzeitig sterben.

Über die Gefährlichkeit von Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub für den Menschen ist unter Wissenschaftlern ein Streit entbrannt. Der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), Dieter Köhler, veröffentlichte ein Positionspapier , in dem er einen Großteil der vorhandenen Studien zu den Gesundheitsgefahren durch Luftschadstoffe für fragwürdig erklärt. Dieser Meinung schlossen sich mittlerweile mehr als 100 Lungenfachärzte und Fachleute an . Sie fordern, die Grenzwerte zu überprüfen.

Streit unter den Lungenfachärzten

Christian Witt, Mitautor eines Positionspapiers der DGP zu den Auswirkungen von Luftschadstoffen, widerspricht Köhler vehement: "Die negativen Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die Gesundheit sind weltweit in zahlreichen Studien belegt und auch in der internationalen Forschung unumstritten. Gerade in hochbelasteten Ländern können Sie sehen, wie stark die Menschen beeinträchtigt sind. China hat seinerzeit nicht umsonst rund um die Olympiastandorte einfach die Industrieproduktion und den Verkehr gestoppt, damit beim Marathon niemand umfällt."

Widerspricht Köhler: Christian Witt.

Aus Sicht von Witt und anderen Befürwortern strenger Grenzwerte ist es nicht sinnvoll, die Debatte auf Stickoxide zu verengen, denn diese treten nicht isoliert auf, sondern in einem "toxischen Mix aus gesundheitsgefährdenden Substanzen", von dem nur "ein kleiner Teil an den innerstädtischen Messstellen als Indikatoren der Luftqualität gemessen" werden, so der Bundesverband der Pneumologen.

Witt betont zudem, dass es um "eine Dauerbelastung geht, die etwas völlig anderes ist, als wenn sie kurzzeitig Essen kochen oder eine Zigarette rauchen. Dagegen hat der Körper durchaus Abwehrmechanismen. Aber wenn sie jeden Tag eine bestimmte Menge an Luftschadstoffen einatmen, über Jahrzehnte hinweg, dann führt das nachweisbar zu Folgeerkrankungen, insbesondere bei den Schwächsten, also Kindern, Älteren und vor allem vorgeschädigten Personen." Und genau das sehe er auch bei seinen Patienten, so der leitende Arzt an der Berliner Charité.