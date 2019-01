Als Quelle für diese Daten gibt der ADAC auf Nachfrage eine Grafik der "International Road Traffic & Accident Database" für die Jahre 2005 bis 2015 an. Dort schnitt beispielsweise Österreich in den Jahren 2013 und 2014 aber sehr wohl besser als Deutschland ab. Auch Dänemark, die Schweiz und Großbritannien liegen zumeist unter dem deutschen Wert. Zudem, so erklärte eine ADAC-Sprecherin gegenüber dem ARD-faktenfinder, spielen natürlich auch andere Faktoren wie der Zustand der Autobahnen eine Rolle. So gilt die Straßeninfrastruktur in den USA teilweise als marode.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Positionen in der Verkehrspolitik bekräftigt, insbesondere ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen lehnt er ab . Deutsche Autobahnen, so sagte Scheuer in der "Bild am Sonntag", seien "die sichersten Straßen weltweit".

Hohe Geschwindigkeit führt öfter zu schweren Unfällen

Auch wenn die Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit nicht am häufigsten vorkommen, so haben sie nach wie vor die schlimmsten Folgen: Im Jahr 2017 gab es bei solchen Unfällen 24 Tote je 1000 Unfällen mit Personenschaden. Die Zahl der Schwerverletzten war zudem überdurchschnittlich hoch.

Je 1000 Unfälle mit Personenschaden im Jahr 2017 Unfallursache Verkehrstote Geschwindigkeit 24 Falsche Straßennutzung 22 Überholen 18 Alkoholeinfluss 14 Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern 11

Auf Autobahnen gehört zu schnelles Fahren zu den Hauptunfallursachen. Im Jahr 2017 war mehr als ein Drittel der Unfälle dort darauf zurückzuführen. Insgesamt fanden 181 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen auf Autobahnen den Tod. Die Statistiken geben allerdings keine Auskunft darüber, in welchen Abschnitten der Autobahn zu schnell gefahren wurde und ob es dort ein Tempolimit gab.

Opfer pro Million Einwohner gerechnet: Aus EU-Statistiken geht hervor, dass beispielsweise in Dänemark, Schweden, Großbritannien, Finnland, Tschechien, Irland, Litauen, Polen und Österreich die Anzahl der Verkehrstoten auf Autobahnen pro Million Einwohner unter dem deutschen Wert liegt.

Insgesamt - auf alle Straßen bezogen - gibt es in Deutschland 39 Verkehrstote pro Million Einwohner, in Schweden 25, in Dänemark 30, in den Niederlanden 31. Besonders schlecht schneiden Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien ab - was aber vor allem an den vielen Unfällen innerorts und auf Landstraßen liegt - nicht auf den Autobahnen.

Die Zahl der Verkehrstoten pro Million Einwohner wird in zahlreichen Statistiken angewandt, um das Risiko für den Durchschnittsbürger darzustellen. Dieser Wert kann zudem mit anderen Todesursachen verglichen werden. So wurden im Jahr 2017 in Deutschland beispielsweise 405 Menschen ermordet. Das Risiko im Straßenverkehr ums Leben zu kommen, ist also um ein Vielfaches höher.

Opfer auf Kilometer gerechnet: Andere Statistiken beziehen sich nicht auf die Einwohnerzahl, sondern auf die zugelassenen Fahrzeuge oder gefahrene Kilometer. Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen legten Kraftfahrzeuge im Jahr 2016 auf deutschen Straßen insgesamt 784 Milliarden Kilometer zurück, davon ein Drittel auf Autobahnen. Aber nur jeder vierzehnte Unfall mit Personenschaden (6,9 Prozent) und jeder achte Verkehrstote (12,9 Prozent) entfiel auf eine Autobahn. Im EU-Durchschnitt liegt dieser Wert insgesamt aber niedriger, nämlich bei acht Prozent.

Umweltverbände verweisen zudem auf die Zahl der Verkehrstoten in Relation auf das gesamte Streckennetz. Im internationalen Vergleich stehe Deutschland mit etwa drei Getöteten pro 100 Kilometer Streckenlänge nicht gut da, schreibt der Verkehrsclub Deutschland. Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Dänemark und Finnland hätten mit maximal 2,5 einen deutlich niedrigeren Wert vorzuweisen.