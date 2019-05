Debatte über Mitte-Studie Wie rechts ist die Mitte?

Die jüngste Mitte-Studie hat für eine Kontroverse gesorgt, dabei werden einzelne Fragestellungen kritisiert. Beteiligte Forscher betonen aber, die Aussagen funktionieren empirisch außerordentlich gut. Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter Von Andrej Reisin, NDR Seit 2006 misst die "Mitte-Studie" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern, wie verbreitet rechtsextreme, rechtspopulistische und autoritäre Einstellungen in Deutschland sind. Für die "Mitte-Studie" werden alle zwei Jahre 2000 Erwachsene in Deutschland repräsentativ ausgewählt und befragt. Die aktuelle Studie führte das Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung im Auftrag der FES durch. Die Fragen zu rechtsextremen Einstellungen sind dabei standardisiert. Sie beruhen auf einer Übereinkunft führender Politikwissenschaftler, die sich 2001 über die Merkmale verständigt hatten, die aus Sicht der Forschung zu einem rechtsextremistischen Weltbild gehören: unter anderem eine Befürwortung von Diktatur, Rassismus, Antisemitismus, die Verharmlosung des Nationalsozialismus, Fremdenfeindlichkeit oder die Abwertung von Arbeitslosen und Obdachlosen. Die Probanden bekommen zu jedem Merkmale Fragen beziehungsweise Aussagen vorgelegt - und können jeweils fünf mögliche Antworten geben - von "lehne voll und ganz ab" bis "stimme voll und ganz zu".

Kritik an einzelnen Fragen Aktuell werden dabei vor allem einzelne Fragen kritisiert, weil diese vermeintlich nicht diejenigen Schlüsse zulassen, die die Studie aus ihnen zieht. Dabei geht es vor allem um die Abwertung von Asylsuchenden - und die Frage, inwieweit sich diese aus der Zustimmung zu folgenden Aussagen ableiten lässt: Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein.



Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Kritiker bemängeln, dass diese Sätze auch von Menschen geteilt werden könnten, die gar nichts gegen Asylbewerber hätten. Wer nur gegen den Missbrauch des Asylrechts sei und sich einen starken Staat wünsche, werte deshalb noch keine Asylsuchenden ab. Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Zunehmend ablehnende Haltung gegenüber Asylbewerbern

Wer A sagt, muss auch B und C sagen Die Mitte-Studie erzielt bei Konsistenzberechnungen nach Angaben der Forscher Werte, die eine hohe Güte der verwendeten Fragebögen ausweisen. Mit anderen Worten: Auch, wenn der laienhafte Blick auf einzelne Fragen diese als unzureichend erscheinen lässt, messen diese im Gesamtzusammenhang aller abgefragten Einstellungen durchaus das, was sie behaupten. Wer der Aussage "Die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt" zustimmt, stimmt demzufolge in aller Regel auch abwertenden Aussagen über Juden, Sinti und Roma und Muslimen zu. Oder: Wer findet, "Die Juden haben etwas Eigentümliches und passen nicht so Recht zu uns", stimmt meistens auch der Aussage "Es gibt unwertes und wertvolles Leben" zu. Die Kritik an einzelnen, angeblich missverständlichen Fragestellungen greift daher zu kurz. Denn nur, wer alle oder viele dieser Ansichten teilt, dem bescheinigen die Forscher ein rechtsextremes oder rechtspopulistisches Weltbild. Nur, weil sich jemand bei Asylanträgen die gleiche Konsequenz wünscht wie bei Strafzetteln, wird er also von der Studie noch lange nicht in die rechte Ecke gestellt. Gesamtschutzquote Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lag die Gesamtschutzquote aller Asylsuchenden im 1. Quartal 2019 bei knapp 38 Prozent. Doch das heißt im Umkehrschluss nicht, dass 62 Prozent der Asylsuchenden gar nicht verfolgt sind. Das BAMF entscheidet ein Drittel aller Fälle nicht aus inhaltlichen, sondern "aus formellen Gründen" - zum Beispiel, weil es Verfahren nach den Dublin-Regeln an andere Staaten zurückverweist. Ob diese Menschen schutzbedürftig sind, bleibt unklar - in die Schutzquote des BAMF gehen sie nicht ein. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl beklagen zudem, dass die Quote nicht von der Realität, sondern von immer restriktiveren Vorgaben abhängig sei. So verschlechtere sich die Lage in Afghanistan seit Jahren, die Anerkennungsquote sinke trotzdem die ganze Zeit.