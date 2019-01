Nach der Prügelattacke von vier Flüchtlingen in Amberg prüft die Polizei Berichte über angebliche "Bürgerwehren". Recherchen zeigen: Es handelt sich um eine Inszenierung der NPD-Nürnberg.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Die Polizei prüft Berichte über angebliche "Bürgerwehren" in Amberg. Ein Sprecher sagte, entsprechende Hinweise in sozialen Medien seien bekannt. Medien hatten über angebliche "Bürgerwehren" in der oberpfälzischen Stadt berichtet.

Tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine Aktion der NPD aus Nürnberg. Schon seit Jahren hat die NPD immer wieder versucht, sich als Ordnungsmacht zu inszenieren. Im August 2018 berichtete die NPD auf ihrem Kanal "Deutsche Stimme TV" über ihre "Bürgerwehr" in Berlin. "Schafft Schutzzonen - für mehr Sicherheit in Deutschland" - mit dieser Parole treten die NPDler auf, auch im Netz. So veröffentlichte die NPD-Bundespartei eine entsprechende Internet-Seite, auf der kleinteilig beschrieben wird, wie man eine "eigene Schutzzone" schaffen könne.