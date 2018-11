Medizinprodukte Intransparenz mit System

In Großbritannien und Frankreich wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel mehr Vorfälle gemeldet als in Deutschland, obwohl in beiden Ländern weniger Menschen leben und die Umsätze mit Medizinprodukten deutlich geringer sind. Am größten ist der Unterschied zu den USA, wo im Gegensatz zu Deutschland Daten zu den Vorkommnissen öffentlich einsehbar sind. Dort liegen die Zahlen wesentlich höher. Das ICIJ hat die Daten ausgewertet. Demnach wurden dort 2017 knapp 875.000 Vorkommnisse mit etwa 9000 Todesfällen und mehr als 290.000 Verletzten gemeldet. Auf 100.000 Einwohner berechnet sind es demnach etwa 275 Vorfälle. In Deutschland waren es im selben Zeitraum 17.

#ImplantFiles An dem Projekt unter dem Titel "The Implant Files" waren mehr als 250 Journalisten von knapp 60 verschiedenen Medien aus 36 Ländern beteiligt. Darunter sind die BBC, Le Monde, AP sowie unter anderem Medien aus Japan, Südkorea, Pakistan, Indien, Argentinien, Brasilien, Mexiko und vielen europäischen Ländern. Koordiniert wurde die Recherche vom Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ). Die Dokumentation "Außer Kontrolle - Das gefährliche Geschäft mit der Gesundheit" läuft am 26. November um 20.15 Uhr im Ersten.



Dabei gibt es sogar viele Hinweise darauf, dass selbst in den USA ein großer Teil der Probleme nicht gemeldet wird. Gerissene Brustimplantate wurden beispielsweise regelwidrig als unbedeutende Ereignisse in Sammelmeldungen versteckt. Teils wurden auch Todesfälle mit Medizinprodukten nicht als solche angegeben. 220 solcher falsch deklarierter Meldungen fanden die Journalisten in den Daten der Gesundheitsbehörde aus den vergangenen fünf Jahren. Die FDA weise schon lange darauf hin, dass das derzeitige System nur eingeschränkt funktioniere, um Sicherheitsrisiken rechtzeitig zu identifizieren, räumt die Behörde ein. Dies sei "eine Herausforderung, die nicht nur in den USA besteht".