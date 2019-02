Streit um Abrüstung Wer verletzt den INF-Vertrag?

Mehr als 30 Jahre ist der INF-Vertrag alt. Er verbietet den USA und Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion, landgestützte atomare Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern zu produzieren, zu besitzen oder zu testen. Wohl am 2. Februar 2019 wollen die USA aus dem Vertrag aussteigen. Als Grund geben sie an, dass Russland den Vertrag verletze.

Bei einer Rede am Wilson Center in Washington D.C. sagte Christopher Ford, Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats der USA, im November 2017, dass es dabei um die Rakete 9M729 gehe. Russland habe außerdem mehrere Einheiten mit dieser Rakete ausgestattet.

Russische Militärs stellten im Januar 2019 Journalisten und verschiedenen Militärattachés anderer Staaten das Raketensystem 9M729 vor. In einer Präsentation hieß es, diese Rakete sei eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells 9M728. Die neue Rakete habe sogar ein etwas kürzeres Behältnis und daher eine um zehn Kilometer kürzere Reichweite als die alte. Beide Reichweiten lägen unterhalb der erlaubten 500 Kilometer, so die russischen Militärs. Sie argumentieren deshalb, die Rakete verletze den INF-Vertrag nicht. Die Behältnisse der Rakete wurde auch vor den Journalisten ausgestellt, allerdings lassen sich aus der Hülle der Rakete kaum Rückschlüsse auf die Reichweite erzielen.

Umgekehrt erhebt Russland den Vorwurf, das US-Raketenabwehrsystem in Rumänien verstoße gegen den Vertrag. 2011 hatten die USA und Rumänien vereinbart , dass ein Teil eines neuen Raketenabfangsystems auf der Deveselu Luftwaffenbasis in Rumänien stationiert wird. Im Mai 2016 wurde es eröffnet.

Wer hat nun Recht?

Nach Ansicht von Smith haben beide Seiten "eine gewisse Form von Glaubwürdigkeit". Man befinde sich in einem Stadium von Vorwurf und Gegenvorwurf.

Aus der Ferne können die Forscher kaum klären, wer Recht hat. Das lässt sich nur mit Inspektionen der Raketen ändern.

Es gibt jedoch keine gegenseitige Kontrollen mehr. Viele Jahre lang waren russische Inspektoren in Magna in Utah stationiert, um sicherzustellen, dass keine neuen verbotenen Raketen gebaut werden. Umgekehrt gab es ein Team aus US-Inspektoren im russischen Wotkinsk. Doch das ist vorbei. Der INF-Vertrag sieht aber in Artikel XI, Absatz 5 vor, dass es gegenseitige Inspektionen nur 13 Jahre lang nach Inkrafttreten des Vertrags gibt. Sie endeten damit am 31. Mai 2001.