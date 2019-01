Neu ist eine Gruppe, deren Mitglieder außer den gelben Westen weiße Armbänder trägt. Manche fallen auf mit roten oder hellblauen Armee-Barett auf dem Kopf. Sie laufen Hand in Hand am Anfang und Ende des Zuges und wollen freiwillig für Sicherheit und Ordnung bei den Protestaktionen sorgen.

Auch am zehnten Protestsamstag in Folge sind die "Gelbwesten" in Frankreich eine heterogene Bewegung. Es gibt mehrere Sprecher und Organisationsteams in Paris und anderen Orten.

Kämpfer im Donbass

Kaum hatte die "Huffington Post" das Video und einen kurzen Text online gestellt, meldeten sich mehrere Leser bei der Online-Plattform. Der Mann heiße Victor Lenta. Er sei Obergefreiter bei den Fallschirmjägern im südfranzösischen Carcassonne gewesen. In der Region Toulouse sei er in der rechtsextremen Bewegung der Identitären verankert und werde mehrerer rassistisch motivierter Aggressivitäten beschuldigt.

Aus einem Artikel der französischen Zeitung "La Dépêche du Midi" vom 28. August 2014 geht hervor, dass er in weiteren rechtsextremen und neonazistischen Splittergruppen, darunter der Gruppe "Unité continentale", aktiv war.

Im Juni 2014 ging Lenta in die Ostukraine zu den von Russland unterstützten Separatisten und blieb dort 16 Monate, wie er RT France erzählte.

In einem Interview mit der in Deutschland erscheinenden rechtsextremen Zeitschrift "Zuerst!" vom Oktober 2014 beschrieb Lenta, was er dort tat: Er kämpfe in einer französisch-serbischen Freiwilligenbrigade "Continentale" - aus Idealismus. Sie würden örtliche Milizen in Kampftechniken ausbilden und planten, weitere Freiwillige in Europa zu rekrutieren, "um Neurussland gegen die Angriffe aus Kiew zu verteidigen". In der Verfassung Neurusslands seien ein "moderner sozialistischer Gedanke und das orthodoxe Christentum enthalten."

Verantwortlich für den Inhalt von "Zuerst!" ist Manuel Ochsenreiter, der selbst häufig in der Ukraine und anderen Konfliktgebieten unterwegs ist. Bis vor wenigen Tagen war er Referent des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier.

Der AfD-Politiker trennte sich am 17. Januar von Ochsenreiter. Zuvor war bekannt geworden, dass ein Angeklagter in Polen erklärt hatte, Ochsenreiter sei in einen Brandanschlag in der Westukraine involviert gewesen. Nach Informationen der "Zeit" ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Ochsenreiter.