"Gelbwesten"-Proteste Das Schweigen über die Verletzungen

Die Demonstrationen der "Gelbwesten" in Frankreich dauern bereits den dritten Monat an. Begleitet werden sie von Gewalt - ausgeübt von Sicherheitskräften und von Demonstranten.

Gewalt bei den "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich sorgt für Diskussionen, auch weil Regierung und Behörden keine genauen Angaben zu den Verletzten liefern. Was ist dazu bekannt?

Gesundheitsbehörden schweigen zu Verletzungen

Darüber hinaus sorgt die Informationspolitik von Regierung und Behörden für Empörung in Frankreich: Etwa hundert Persönlichkeiten, darunter Künstler und Wissenschaftler, schrieben nun einen offenen Brief an Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Darin fordern sie, den "Schleier zu lüften" über der Zahl der Demonstranten und Sicherheitskräfte, die seit Beginn der "Gelbwesten"-Bewegung in Kliniken eingeliefert wurden. Die Unterzeichner zeigen sich schockiert über das "Schweigen" der Gesundheitsbehörden - auch zur Art der Verletzungen und zur Zahl der Menschen, die irreversible Schäden wie den Verlust eines Auges erlitten.

Offiziellen Zahlen zufolge wurden seit der ersten Protestaktion am 17. November mehr als 3000 Demonstranten und Sicherheitskräfte verletzt, wie französische Medien schreiben. Auf Anfrage der Zeitung "Libération" nannte das Innenministerium Anfang Januar eine Zahl von etwa 50 Schwerverletzten unter 1700 verletzten "Gelbwesten" seit Beginn der Bewegung.

Meist am Ende der "Gelbwesten"-Proteste kommt es zu Auseinandersetzugnen zwischen Polizei und Demonstranten.

Wie viele Menschen tatsächlich schwer und irreversibel - vor allem im Gesicht - verletzt wurden, ist umstritten. Es kursieren zahlreiche Geschichten, Fotos und Videos im Netz.

Ein Faktencheck der französischen Nachrichtenagentur AFP vom 4. Februar zeigt, wie aufwendig die Überprüfung von Berichten über solche Verletzungen und deren Ursache ist. Im konkreten Fall ging es um einen jungen Mann, der sich als "Gelbweste" und radikaler Nationalist in sozialen Netzwerken präsentiert. Ob seine Verletzung am Kinn auf ein Gummigeschoss zurückgeht, konnte trotz Foto- und Videoanalysen sowie Zeugenbefragungen nicht mit absoluter Gewissheit bestätigt werden.