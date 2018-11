Grenze zu Kroatien Kein Durchbruch von 20.000 Flüchtlingen

So berichtet die "Kronen Zeitung" über die Lage an der Grenze.

Das rechtsextreme Magazin "Zuerst" schreibt sogar von "Zehntausenden gewaltbereiten Migranten an der kroatisch-bosnischen Grenze". Die Zahl von angeblich 20.000 Personen an der Grenze zu Kroatien wird hier noch vermengt mit der Angabe von "40 bis 70.000 Migranten", die sich auf der Balkanroute "in Wartestellung" befänden.

Weiter schreibt "Tichys Einblick" unter Berufung auf den Bericht der "Krone", einige Zuwanderer hätten Prepaid-Kreditkarten des UNHCR und der Unicef, um dann die Theorie in den Raum zu stellen, die Flüchtlinge sollten "durch diese ausreichende Versorgung fit" gemacht werden "für den Sprung nach Deutschland und vereinzelt auch nach Skandinavien". Zudem wird über eine "verdeckte" Frontex-Operation an der Grenze spekuliert.

20.000 Flüchtlinge im gesamten Jahr im ganzen Land

Was ist aber dran an den Informationen, die die "Krone" aus dem Wiener Innenministerium bekommen haben will und die für Aufruhr im Netz sorgen? Das ARD-Studio Wien fragte die Büros des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) in Sarajevo und Wien an, beide widersprachen den Darstellungen.

Tatsächlich sind demnach im gesamten Jahr 2018 etwa 20.000 Migranten in Bosnien und Herzegowina registriert worden. Eine so große Anzahl an Menschen sei aber nie gleichzeitig im Land gewesen, geschweige denn aktuell an der Grenze zu Kroatien. Zurzeit halten sich nach Angaben des UNHCR insgesamt etwa 5000 Migranten in Bosnien und Herzegowina auf.

Die bosnische Regierung bestätigte diese Angaben auf Anfrage von WDRforyou. Auch das Innenministerium Österreichs erklärte auf Anfrage des ARD-Studios Wien, dass sich die Zahl 20.000 auf das gesamte Jahr 2018 bezieht. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es weiter, die Lage vor Ort sei zur Stunde unter Kontrolle.