Ungarns Regierung verbreitet falsche Behauptungen über die EU: Brüssel rüste Flüchtlinge mit anonymen Bankkarten aus. Dazu präsentiert der Regierungssprecher ein manipuliertes Bild einer Kreditkarte. Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder, und Srdjan Govedarica, ARD-Studio Wien Ungarns Regierung macht weiter Stimmung gegen die EU. Regierungssprecher Zoltan Kovacs veröffentlichte am 30. März einen Beitrag, der sich auf die Verhaftung eines Syrers in Budapest bezieht: Hassan F. wird vorgeworfen, an Kämpfen der Terrormiliz "Islamischer Staat" und an einem Massaker in Homs beteiligt gewesen zu sein. Der 27-Jährige bestritt vor Gericht seine Schuld, sagte der Leiter der ungarischen Anti-Terror-Einheit TEK laut Medienberichten. Der Syrer war am 22. März von der TEK verhaftet worden. Die Anti-Terror-Einheit hatte dabei mit Europol und Geheimdiensten anderer Staaten kooperiert. So soll der belgische Geheimdienst den Syrer identifiziert und die entsprechenden Dokumente geliefert haben.

Angeblich mit anonymer Bankkarte unterwegs Weiter schreibt der Regierungssprecher unter Bezugnahme auf nicht genannte Medien, der Mann sei mit einer "anonymen Prepaid Debitkarte" der EU unterwegs gewesen. Darauf habe er monatlich 500 Euro überwiesen bekommen. "Diese Summe liegt weit über dem heutigen Brutto-Mindestlohn in Ungarn." Ungarn habe vor diesen "anonymen Prepaid-Debitkarten" für Flüchtlinge gewarnt, schreibt Kovacs, solche Karten seien "ein Sicherheitsrisiko". Der Regierungssprecher attackiert die EU deswegen scharf: "Die Maßnahmen der Immigrationsbefürworter in Brüssel gehen zu weit." Die Bürger hätten "das Recht zu wissen, was Brüssel tut".

Regierung veröffentlicht manipuliertes Foto Der Beitrag des Regierungssprechers wurde bebildert mit einem Foto, das angeblich eine Kreditkarte der EU zeigt. Allerdings existieren solche Kreditkarten gar nicht. Eine Bildersuche im Netz zeigt, das dieses Foto manipuliert wurde. Das Original ist bereits seit Monaten zu finden, allerdings ohne EU-Logo. Zudem steht auf den Originalbildern der Name "Jane Smith" - und nicht wie auf den Seiten der ungarischen Regierung "Anonymous". Auch die Gültigkeitsdauer wurde manipuliert. Auf dem Original war angegeben, dass die Karte im September 2015 ablaufe - auf dem manipulierten Bild ist diese bis September 2023 gültig. Original: eine Kreditkarte mit dem Namen Jane Smith

Karte war laut Medien bereits deaktiviert Ungarns Regierung unterstellt also, die EU rüste Flüchtlinge mit anonymen Debit- oder sogar Kreditkarten aus, die in verschiedenen EU-Staaten benutzt werden könnten. Auf welche Medienberichte sich der Regierungssprecher in seinem Beitrag genau bezog, bleibt aber unklar. Tatsächlich hatte das Staatsfernsehen M1 berichtet, der Syrer Hassan F. habe eine Karte mit einem Guthaben von 500 Euro mitgeführt, da er mit seiner mehrköpfigen Familie unterwegs gewesen sei. Allerdings sei diese Karte bereits deaktiviert gewesen, weil er sich in Griechenland nicht wie vorgeschrieben gemeldet habe. Fälschung: auf der Seite der ungarischen Regierung wird ein manipuliertes Bild mit EU-Flagge präsentiert. Diese Informationen erwähnte Ungarns Regierungssprecher aber nicht. Die Angabe erscheint aber plausibel. Tove Ernst, Sprecherin der EU-Kommission für die Bereiche Migration und Inneres, erklärt auf Anfrage des ARD-faktenfinder, das Prepaid-Debit-Programm sei von der EU-Kommission initiiert worden und werde vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Griechenland umgesetzt. Die Karten funktionierten ausschließlich in dem Land und würden automatisch blockiert, wenn sie jemand in anderen Staaten benutzen wolle. Behauptungen, wonach Flüchtlinge mit den Karten auch anderswo bezahlen könnten, seien falsch, stellt die Sprecherin fest.