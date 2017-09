Wahlkampf ist längst mehr als Plakate, Hände schütteln und TV-Duelle: Der digitale Wahlkampf wird immer entscheidender. Vor allem in sozialen Netzwerken gehen die Parteien in die Offensive. Der Unterschied zur Wahlwerbung auf Plakatwänden und Flugblättern ist, dass auf Facebook und Co. bestimmte Nutzergruppen direkt angesprochen werden können.

Datenbank politischer Werbeanzeigen

Die Idee hinter dem "Political Ad Collector" ist, dass Facebook-Nutzer sich freiwillig daran beteiligen, eine Datenbank politischer Werbeanzeigen zu erstellen. Dazu installieren sich die Nutzer eine Browser-Erweiterung. Diese Erweiterung sammelt dann anonym die Facebook-Werbung, die dem jeweiligen Nutzer angezeigt wird.

Gleichzeitig hat der Nutzer die Möglichkeit, sich über eine Schaltfläche in der Erweiterung anzeigen zu lassen, welche Werbung ihm nicht angezeigt wird - weil er der Partei zu alt, zu jung, zu süddeutsch, zu norddeutsch, zu konservativ oder zu liberal ist, oder weil ein anderer Parameter nicht in die Kampagne passt.

"Die Nutzer können so vergleichen: Sagen Kandidaten in verschiedenen Regionen verschiedene Dinge in ihrer Wahlwerbung? Sagen sie die Wahrheit? Solange dieser Teil der Wahlkampagne unsichtbar ist, müssen sich die Politiker auch nicht für die Inhalte rechtfertigen", so Angwin.