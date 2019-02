Orban an der Spitze der Soros-Gegner Die Angriffe auf Soros kommen von verschiedenen Seiten: Von Postkommunisten und Autoritären in Russland, Ultrakonservativen in den USA sowie europäischen Anhängern einer illiberalen Demokratie. In Deutschland taucht der Name Soros in Reden von AfD-Politikern auf und in vielen rechten Blogs, die von einem geheimen Plan zur "Umvolkung" oder "Bevölkerungsaustausch" raunen. An der Spitze der Soros-Gegner steht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Im Wahlkampf 2018 bezeichnete er Oppositionelle als "Soros-Söldner". Eine von einer Soros-Stiftung finanzierte Universität musste Ungarn mittlerweile verlassen. Im Juli 2018 sprach Orban von einem "Soros-Netzwerk", das für Einwanderung stehe: In Europa läuft gerade ein Bevölkerungswechsel. Teilweise deswegen, damit Spekulanten, wie Soros selbst einer ist, viel Geld verdienen können. Sie möchten Europa zerstören, weil sie sie sich davon große Profite erhoffen. Anderseits haben sie auch ideologische Motive. Sie glauben an ein multikulturelles Europa, sie mögen das christliche Europa nicht, sie mögen die christlichen Traditionen Europas nicht, und sie mögen Christen nicht.

Plakate auf den Straßen Nun stellte die Orban-Regierung ihre neueste Kampagne vor, die unmittelbar an solche Verschwörungslegenden anknüpft. Ungarn wirft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Soros dabei vor, illegale Einwanderung zu fördern. Die mit Steuergeldern finanzierte Kampagne soll Budapest zufolge auch großflächige Plakate mit Bildern Soros' und Junckers zeigen - mit dem Schriftzug: "Auch Sie haben ein Recht zu erfahren, was Brüssel vorbereitet". Die EU reagierte mit scharfer Kritik. EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas kritisierte die Kampagne als "Fake News" und nannte sie "unfassbar". "Es ist schockierend, dass eine solch lächerliche Verschwörungstheorie sich in diesem Maße etabliert hat." "Sie haben das Recht zu erfahren, was Brüssel plant": Plakat der ungarischen Kampagne gegen Soros und Juncker in Budapest