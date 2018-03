Deutschland und die UN Zahlentrickserei bei Friedensmissionen

Richtig ist: Als Geldgeber trägt Deutschland so viel an freiwilligen Beiträgen zur humanitären Hilfe bei, dass sie nach Berechnungen des Auswärtigen Amtes seit 2016 insgesamt auf Rang zwei der Geldgeber für die UN steht.

Zwei Tage war Außenminister Heiko Maas in New York, um für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu werben - und er hatte beeindruckende Zahlen im Gepäck: Deutschland sei zweitgrößter Geldgeber und zweitgrößter Truppensteller bei Friedensmissionen der Vereinten Nationen.

Bundeswehr rechnet anders als UN

Bei diesen Zahlen handelt sich um die offiziellen Truppenzahlen für die derzeit fünf UN-Missionen, an denen die Bundeswehr beteiligt ist. Auf der Homepage der Bundeswehr finden sich dagegen völlig andere Zahlen. Hier addieren sich die Beiträge für die Friedensmissionen auf aktuell 1126 Soldaten. Ins Gewicht fallen dabei vor allem der Minusma-Einsatz in Mali (974 Soldaten) und das Engagement im Libanon (131).

Die erhebliche Diskrepanz erklärt sich aus unterschiedlichen Zählungen. Die Vereinten Nationen rechnen nur bestimmte militärische Beiträge auf die Truppenkontingente an. Diese Daten werden genau erfasst, weil sie aus dem UN-Etat refinanziert werden. Nicht erfasst werden aber sogenannte "Nationale Unterstützungselemente", die von den einzelnen Ländern nach eigenen nationalen Standards bereit gestellt werden. Das Personal für die Wäscherei und die Feldpost, aber auch für ergänzenden Schutz der Soldaten wird zum Beispiel nicht auf das UN-Kontingent angerechnet.

Nach Auskunft des Bundesverteidigungsministeriums entsenden auch Italien und Frankreich solche zusätzlichen Soldaten - wobei man in der Bundesregierung vermutet, dass der Anteil in diesen Ländern geringer ist als bei der Bundeswehr. Verlässliche Zahlen für diese Annahme konnten weder das Verteidigungsministerium, noch das Auswärtige Amt nennen. In jedem Fall ist der von Maas benutzte Begriff "Truppensteller" im UN-Kontext klar definiert und meint die die in der offiziellen Statistik aufgelisteten Kräfte.