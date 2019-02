Ausschluss von Entscheidungen, Zensur, Einschränkung von Studien - für US-Forscher hat sich unter Trump vieles verändert. Nun hoffen sie auf einen neuen Berater im Weißen Haus.

Von Sebastian Schreiber, ARD-Studio Washington

Schon seit Jahrzehnten setzt sich die "Union of Concerned Scientists" für die Belange von Wissenschaftlern in den USA ein. Das Fazit nach zwei Jahren Trump-Regierung fällt ernüchternd aus. Wissenschaftliche Erkenntnisse seien häufig ignoriert worden, sagt Forschungsdirektorin Gretchen Goldman in einem Podcast der Interessengruppe:

"Früher haben wir manchmal beobachtet, dass es versteckte Versuche gab, den Forschungsprozess zu beeinflussen. Die Trump-Regierung dagegen stimmt häufig nicht mit der Wissenschaft überein. Das passiert offen und für alle sichtbar. Es wird nicht einmal versucht, so zu tun, als gehe man da einen angemessenen Weg."

In einem aktuellen Bericht dokumentiert die "Union of Concerned Scientists" insgesamt 80 Angriffe auf wissenschaftliche Prozesse in Regierungsorganisationen. Dazu zählen etwa die Umweltbehörde EPA oder die Wetterbehörde NOAA. In den vergangenen beiden Jahren seien Forscher etwa von der politischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen, wissenschaftliche Texte zensiert und Studien eingeschränkt worden.