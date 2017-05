Die Tafeln helfen bedürftigen Menschen und unterstützen sie mit warmen Mahlzeiten und Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. In jüngster Zeit kursiert jedoch ein haltloser Vorwurf im Netz: Geflüchtete würden bevorzugt. Von Matthias Vorndran, MDR und Jenny Stern, BR Jenny Stern, BR @per_spektiven bei Twitter Wenn man den Kommentaren im Netz glauben möchte, geht es bei den Ausgabestellen der gemeinnützigen Tafeln schlimm zu: Geflüchtete Menschen werden bei den Essensausgaben der Tafeln vor den Deutschen bevorzugt, angeblich schubsen und kratzen sie auch, um schneller an die Reihe zu kommen. Ein rechtsgerichteter Blog spricht von "katastrophalen Zuständen" bei der Tafel in Schwerin und bezieht sich dabei auf einen Facebookpost einer "mutigen Aktivistin" vom 12. Mai. Bei dieser "Aktivistin" handelt es sich um Petra Federau, der einstigen Landtagskandidatin und Frontfrau der AfD in Mecklenburg-Vorpommern.

"Ansturm von Ausländern"? Federau berichtet auf ihrem öffentlichen wie privaten Facebookprofil von einem "massenhaften Ansturm von Ausländern" und postet ein Foto von einer Menschenschlange. Doch das Bild lässt keine eindeutigen Rückschlüsse darauf zu, ob es sich um Deutsche, Ausländer und/oder geflüchtete Menschen handelt. Ein zweites Bild zeigt drei Frauen mit Kopftuch von hinten - mindestens zwei von ihnen sind auch auf dem ersten Bild zu erkennen. Screenshot des Facebookposts von AfD-Mitglied Petra Federau Mit anderen Worten: Federau hat eine Schlange mit Bedürftigen fotografiert, in der auch drei Muslimas und wohl auch Flüchtlinge anstanden. Ihre eigenen Bilder geben keinerlei Hinweis auf chaotische Zustände oder die Bevorzugung von Ausländern. Doch sie schreibt: "Unsere deutschen, größtenteils älteren Hilfsbedürftigen haben überhaupt keine Chance gegen die vermutlich arabischen Zuwanderer." Der Beitrag wurde fast 5.000 Mal geteilt und mit Kommentaren versehen wie: "Eine Frechheit normal müssten unsere Bürger zuerst kommen" oder "Nichts mehr spenden für die Tafel".