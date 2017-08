AfD zu Stickstoffdioxid Die Grenzen der Grenzwerte

Stickstoffdioxid ist seit der Diskussion um dreckige Dieselautos im Fokus der Aufmerksamkeit. Die AfD behauptet, in Büros gelten höhere Grenzwerte als auf der Straße. Das stimmt so aber nicht. Kristin Becker, SWR Von Kristin Becker, SWR Auf den ersten Blick sind die unterschiedlichen Zahlen irritierend: der Grenzwert für Stickstoffdioxid liegt im Außenbereich bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Viel höher - bei 950 Mikrogramm pro Kubikmeter - hingegen ist der Wert für bestimmte Arbeitsplätze. Grund für die AfD-Politikerin Alice Weidel in der Talksendung "Anne Will" im Kontext möglicher Fahrverbote für Dieselautos zu behaupten, die Grenzwerte für Stickoxide seien in Büros viel höher als im Straßenverkehr. Auch Parteichef Jörg Meuthen hatte Anfang August in Facebook-Posts verbeitetet, dass in Büros 23-mal mehr Stickstoffdioxid erlaubt sei als an Straßen. Dass Büroluft schmutziger sein darf als Straßenluft, ist allerdings nicht richtig. Das zeigt der Blick auf die Regelwerke des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Gesunde Luft im Büro An sich gelten für Arbeitsplätze in Deutschland ganz allgemein die Arbeitsstättenverordnung und davon ausgehend die "Arbeitsstättenregeln". In Sachen Luftqualität besagen diese Folgendes: In umschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge vorhanden sein. In der Regel entspricht dies der Außenluftqualität. Der Stickstoffdioxod-Grenzwert für die Außenluft liegt in der EU derzeit bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt. Basis dafür sind Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und die entsprechende Luftqualitätsrichtlinie der EU. Dabei geht es um die Allgemeinbevölkerung, besonders aber um "empfindliche Bevölkerungsgruppen und auch die Umwelt insgesamt". Der Grenzwert soll daher Säuglinge, Kinder, Kranke, Schwangere oder alte Menschen schützen, die von einem solchen Schadstoff stärker als andere gefährdet werden könnten. Auf Basis der "Arbeitsstättenregeln" gilt für normale Büros ein vergleichbarer Wert. Keine dicke Luft im Büro... ...in der Industrie kann das anders aussehen.

Die Gefahrstoffverordnung Anders sieht es aus bei manchen Arbeitsplätzen in der Industrie oder im Handwerk - beispielsweise beim Stahlkochen, in einer Schweißerei, einer Autowerkstatt oder einer Tunnelbaustelle, wo etwa durch dieselbetriebene Maschinen oder andere Verbrennungsprozesse Stickoxide und weitere Schadstoffe entstehen können. Für Tätigkeiten an solchen Arbeitsstätten gelten die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die entsprechenden "Technischen Regeln für Gefahrstoffe". Dort finden sich besondere Grenzwerte beispielsweise für den Umgang mit Aceton, Schwefeldioxid oder eben Stickstoffdioxid. Erstellt wird die Liste vom Ausschuss für Gefahrenstoffe. Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) Der AGS ist ein Expertengremium, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berät, wenn es um Gefahrenstoffe geht. Die Mitglieder des Ausschusses kommen aus Industrie, Wissenschaft und Unfallversicherung, aber auch von Arbeitnehmerseite, etwa den Gewerkschaften. Der AGS erstellt auf Basis wissenschaftlicher Empfehlungen die Arbeitsplatzgrenzwerte für den Umgang mit Gefahrstoffen. Der zentrale Unterschied: Der Grenzwert bei Arbeiten mit Gefahrstoffen zielt auf gesunde Erwachsene, die in einer definierten Zeit - fünf Tage pro Woche maximal acht Stunden pro Tag - diesen Substanzen ausgesetzt sein dürfen. Der viel niedrigere Grenzwert für die Außenluft hingegen gilt für alle und bezieht besonders auch die Schwächsten mit ein. Bei der Außenluft geht es darum, dass sich ein Mensch - auch einer, der angeschlagen ist - dort bzw. in seiner anliegenden Wohnung problemos ein ganzes Leben lang aufhalten kann. Während also die Luft draußen und in den meisten Innenräumen "gesundheitlich zuträglich" sein soll, geht es im Fall der beschriebenen Industrietätigkeiten darum, dass die Luftbelastung einem gesunden, erwachsenen Menschen nicht schaden darf.