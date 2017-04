Welche Rolle könnten Social Bots im Bundestagswahlkampf spielen? Politiker warnen vor dem Einsatz solcher automatisierten Programme. Experten mahnen hingegen, die Gefahr durch Bots nicht zu überschätzen. Von Patrick Gensing, tagesschau.de Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Selbstverpflichtungen der Parteien, Gesetze, Kennzeichnungspflichten: Die Vorschläge aus der Politik, wie man mit dem Phänomen Social Bots im Internet umgehen solle, sind vielfältig. Experten mahnen allerdings, in der Diskussion zu differenzieren. So müsse man unterscheiden zwischen Bots, die für Service-Aufgaben eingesetzt werden sowie solchen, die Propaganda verbreiten oder politische Stimmungen verstärken sollen. Mike Preuss und Christian Grimme forschen an der Universität Münster zu dem Thema. Grimme leitet seit Mitte 2016 das vom Bund geförderte Verbundprojekt "PropStop", welches sich mit der Identifikation und dem Nachweis von verdeckter Propaganda durch Social Bots beschäftigt. Die Wissenschaftler definieren Bots als voll- bis semi-automatische Programme, die in Online-Medien sozial (inter-)agieren – und zwar menschenähnlich. Der Einsatz könne auf der einen Seite nützlichen als auf der anderen Seite auch destruktiven Zwecken dienen.

Unterschied zwischen Service und Propaganda Unbedenkliche und oft nützliche Anwendungen seien Service-Bots, die zur Beratung und Information dienen, erklärten die Wissenschaftler bei einem Vortrag auf dem "Frankfurter Tag des Online-Journalismus". Ein bekanntes Beispiel für diese Art von Bots ist Siri im iPhone. Die ARD bietet mit Novi ebenfalls einen Chatbot, der hilft, Nachrichten und Informationen zu finden. Andere Bots helfen, private oder geschäftliche Nutzerprofile zu pflegen. Dazu kommen Gaming-Bots. Als problematisch bis gefährlich erachten die Forscher hingegen Spam- und Propaganda-Bots, die in sozialen Medien gezielt eingesetzt würden, um Gerüchte oder Verschwörungstheorien massenhaft und schnell zu verbreiten. Dadurch bestehe die Gefahr, dass bestimmte Meinungsbilder und Trends verstärkt werden. In Krisenzeiten können Social Bots so äußerst destruktiv wirken, indem sie falsche Informationen, oder Gerüchte teilen. Und sie können dazu beitragen, Verunsicherung bis auf die private Ebene zu schüren.