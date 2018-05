Am Sonntag haben in Berlin 5000 Menschen an einer AfD-Demonstration unter dem Motto "Zukunft Deutschland“ teilgenommen. An den Gegenprotesten beteiligten sich 25.000 Menschen. Auf dieses Ergebnis kommt zumindest die Polizei Berlin. Laut eigener Aussage schätzt sie aufgrund von Erfahrungswerten. Anhand von Breite und Länge des Demonstrationszugs könne beispielsweise auf die Teilnehmerzahl einer Veranstaltung geschlossen werden.

Wissenschaftliche Methoden gibt es

Alles nur Schätzungen - dabei sind systematische Erfassungen großer Menschenmengen durchaus möglich und werden andernorts auch angewandt: So gibt es in Leipzig und Dresden beispielsweise die Forschergruppe "Durchgezählt", um Angaben über Personengruppen wissenschaftlich zu untermauern. So schätzte bei der ersten "Legida“-Demonstration in Leipzig 2015 die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf rund 15.000. Dem stellte "Durchgezählt“, bestehend aus Soziologen und Studenten, ihre Ergebnisse entgegen. Statt der geschätzten 15.000 kamen sie auf rund 5000. Regelmäßig erheben sie seitdem Zahlen von Demonstrationen in Leipzig und Dresden.

Die Forscher benutzen vor allem zwei Methoden: Bei der Zählmethode stehen Beobachter neben der Demonstration und zählen die vorbeilaufenden Menschen. Später werden die Zahlen der Beobachter dann miteinander verglichen, um mögliche Fehler auszugleichen.

Bei der zweiten Methode wird die Fläche der Kundgebung gemessen. Wenn bekannt ist, wie groß sie ist, kann anhand der angenommenen Menschendichte hochgerechnet werden, wie viele Teilnehmer da waren. Umstritten bleibt dann die Frage, wie viele Menschen im Schnitt auf einem Quadratmeter standen. Diese Methode kann mit dem Tool "Map Checking" überprüft werden. Es berechnet, wie viele Menschen auf eine bestimmte Fläche passen.

Am zuverlässigsten sind Satelliten- und Luftaufnahmen stationärer Kundgebungen, anhand derer hinterher die Zahl der Demonstranten gezählt werden kann. Ein sehr genaues, aber auch langwieriges Verfahren.