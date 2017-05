Zuvor hatten britische Medien wie die "Daily Mail" über das anstehende Treffen berichtet : Demzufolge war das Mitarbeitergespräch erst gegen 23.00 Uhr Ortszeit einberufen worden. Angestellte der königlichen Residenzen sollten sich heute in London einfinden, hieß es. Dort soll dem Bericht zufolge heute Lord Chamberlain, der höchste Mitarbeiter des königlichen Haushalts zu ihnen sprechen, ebenso wie die "rechte Hand" der Königin, ihr Privatsekretär Christopher Geidt. "Daily Mail" zufolge hatte der Buckingham Palace eine Stellungnahme gestern Abend noch abgelehnt.

Ein kurzfristig angesetztes Mitarbeitergespräch der britischen Königsfamilie hat bei Zeitungen und Internet-Usern zu allerlei Spekulationen geführt. Das Mitarbeitergespräch findet statt, bestätigten am Morgen Mitarbeiter des Buckingham Palace den Agenturen Reuters und AP. Das Treffen sei aber sei "kein Grund zur Sorge".

Königin Elizabeth und Philip gestern wohlauf

Königin Elizabeth, 91 Jahre, und ihr Mann Philipp, 95 Jahre, waren gestern beide noch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die Queen hatte am Nachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. Prinz Philip hatte einen Cricketclub besucht und war dabei bestens gelaunt aufgetreten.