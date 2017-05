In den betreffenden Textpassagen geht es vor allem um Frankreichs Rolle in der Welt und seine große Bedeutung - geografisch wie kulturell. Außerdem preisen beide die französische Sprache, mit der seit Generationen beispiellose Werte und Prinzipien vermittelt würden. Wenn es weltweit lange Wartelisten für Menschen, die Französisch lernen wollten, wenn Paris das beliebteste Touristenziel der Welt sei, dann deswegen, weil Frankreich weit mehr sei als eine industrielle, landwirtschaftliche oder militärische Kraft.

Nach einer Rede der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen sind Plagiatsvorwürfe laut geworden. Le Pen verwendete Versatzstücke aus einer Rede des in der ersten Wahlrunde ausgeschiedenen konservativen Kandidaten Francois Fillon, die er am 15. April gehalten hatte.

Front National weist Vorwürfe zurück

Auf das Plagiat angesprochen, kommentierte der stellvertretende Vorsitzende des Front National, Florian Philippot, Le Pen habe "mit einem Augenzwinkern" eine "kurze rührende Passage" aus einer Rede über Frankreich und die französische Identität übernommen. Auch Le Pens Wahlkampfmanage David Rachline wies den Plagiatsvorwurf im französischen Frühstücksfernsehen zurück. Mit der Rede habe Le Pen ihrem ehemaligen Kontrahenten Fillon Anerkennung zollen wollen.

Am kommenden Sonntag wird in Frankreich gewählt. Le Pen tritt in der zweiten Runde gegen Emmanuel Macron an.