Nordkorea Falschmeldungen über US-Drohkulisse

Yonhap: Drei Flugzeugträger vor Korea

Später nimmt die Agenturmeldung die Standorte weiterer Flugzeugträgerverbände der US-Navy in den Blick: "Zu Wochenbeginn werden drei Flugzeugträger, darunter der Flugzeugträger "Ronald Reagan" (Abkürzung CVN 76) und der Flugzeugträger "Nimitz" (Abkürzung CVN 68) an der koreanischen Halbinsel sein." Dabei ergänzt der Bericht, dass die "Ronald Reagan" derzeit im japanischen Yokosuka gewartet wird. Die "Nimitz" sei derzeit auf dem Weg in den Westpazifik, heißt es in der Meldung.

Zitiert wird im Folgenden eine nicht näher bezeichnete Quelle für Informationen der US-Regierung. Drei Flugzeugträger auf so engem Raum sei unter militärischen Gesichtspunkten sehr ungewöhnlich und ein Zeichen für die Sicht der USA auf Nordkorea. Bezugnehmend auf andere Quellen heißt es weiter, die Trump-Regierung setze auf Abschreckung durch das eigene Handeln: "Wir erwarten, dass es in eine komplett andere Richtung weitergeht, als bei der Vorgängerregierung."

Die Informationen aus der koreanischen Agenturmeldung greifen in den folgenden Tagen auch ausländische Medien auf. Die englischsprachige Nachrichtenseite "Zero Hedge" berichtet am 18. April von den beiden Flugzeugträgern, die sich auf dem Weg zur koreanischen Halbinsel befänden und bezieht sich dabei auf Yonhap - als einzige Quelle. Auch das staatliche russische Nachrichtenportal "Sputnik News" verbreitet die Meldung und titelt: "Abschreckung wie nie zuvor: USA schicken gleich drei Flugzeugträger nach Korea".