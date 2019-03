"Manifest" zu Christchurch Pathos und Rassismus

Eine Analyse des "Manifests" legt nahe, dass das Pamphlet durchaus von dem 28-Jährigen stammen könnte. Denn in dem "Manifest" wird unter anderem dargelegt, warum der Anschlag in Neuseeland ausgeführt wurde und warum es angeblich legitim sei, Muslime und sogar Kinder zu erschießen.

Nach dem Terroranschlag in Christchurch ist im Netz ein "Manifest" aufgetaucht, das vom mutmaßlichen Attentäter stammen soll. Es ist geprägt von Pathos und Rassismus.

Der mutmaßliche Attentäter ist in U-Haft. Es wird vermutet, dass er das Manifest verfasst hat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hebt der Urheber des "Manifests" als zentrales Feindbild hervor, wie es Rechtsradikale seit 2015 oft tun. Er bezieht sich zudem auf den Ethnopluralismus, der in der heutigen Neuen Rechten prägend ist: Diese Ideologie behauptet, Kulturen und Völker seien geschlossene Kollektive, die durch "Vermischung" zerstört würden. Dass Wanderungsbewegungen und kultureller Austausch die Basis der europäischen Nationen ist, wird ausgeblendet.

Seine Thesen versucht er mit Statistiken zu Geburten zu belegen, nach denen die "weißen Völker" zum Untergang verdammt seien, wenn nicht mehr Kinder geboren würden. Zudem beruft er sich auf typische rechte Verschwörungslegenden, wonach westliche Politiker einen "Bevölkerungsaustausch" anstrebten. Er nennt das "The Great Replacement" - deutsche Rechtsradikale sprechen vom "Bevölkerungsaustausch". Dieser Begriff taucht auch bei AfD-Politikern und den "Identitären" auf, die einen "Großen Austausch" befürchten.

Soldatische Männlichkeit

Ebenfalls typisch für Rechtsextremisten ist die soldatische Männlichkeit, die in dem "Manifest" an verschiedenen Stellen deutlich wird: So beschreibt der Verfasser, wie er auf einem Soldatenfriedhof weinen musste, weil diese Männer ihr Leben gegeben hätten, während heutzutage Männer nicht mehr ihr Land oder ihre Frauen gegen "Invasoren" verteidigen würden.

Sämtliche Muslime und nicht-weiße Menschen in westlichen Ländern werden in dem Schreiben als "Invasoren" bezeichnet. Da Kinder zu Erwachsenen würden, seien auch diese legitime Ziele, heißt es. Da andere nicht handeln würden, sei er zur Tat gezwungen, schreibt der Verfasser. Dies sei wichtiger, als selbst eine Familie zu gründen.

Der Urheber versteht sich - ähnlich wie islamistische Selbstmordattentäter - als eine Art Märtyrer, der seinen eigenen Tod in Kauf nehme. Mit seiner Tat wolle er Konflikte polarisieren und so einen "Rassenkrieg" entfachen.

Die Inszenierung von soldatischer Männlichkeit und Männerbünden ist zentrales Kennzeichen rechtsextremer Bewegungen. Das galt für den italienischen Faschismus ebenso wie für den deutschen Nationalsozialismus, fasst die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen.

Im Nationalsozialismus wurde die Idealisierung des Männerbundes mit einem Gewalt- und Todeskult verknüpft - genau diese Elemente finden sich auch in dem "Manifest" wieder, wenn der Urheber am Ende schreibt, seine Zeit sei gekommen, er habe den Anschlag für seine "Rasse" ausgeführt, seine Mitkämpfer sehe er in Walhalla, heißt es pathetisch. Der Urheber schreibt, er habe vor dem Anschlag Verbindung zu den "Templerorden" aufgenommen.