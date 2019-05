Wie hoch die Zahl wirklich ist und wie sie sich entwickelt hat, wird noch nicht bundesweit nach einheitlichen Kriterien erfasst.

In Niedersachen etwa werden erst seit zwei Jahren Straftaten mit Stichwaffen in der Polizeilichen Kriminalstatistik aufgeführt. Im vergangenen Jahr gab es dort demnach 3754 solcher Delikte - ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2017 (3757 Fälle).

In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Straftaten mit Stichwaffen in den vergangenen Jahren gestiegen. In Berlin ist die Zahl annähernd stabil geblieben und in Schleswig-Holstein sogar gesunken. Eine einheitliche Entwicklung lässt sich aus den unterschiedlichen Statistiken nicht ablesen. Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) arbeiten derzeit an einer bundesweit einheitlichen Erfassung, das kann aber noch Jahre dauern.