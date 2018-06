Meinungsumfrage CSU bundesweit bei 18 Prozent?

Würde die CSU bundesweit zur Wahl antreten, bekäme sie 18 Prozent, so ein aktueller Meinungstrend. Doch wie aussagekräftig kann so eine Meinungsumfrage sein?

Von Konstantin Kumpfmüller, MDR.

Die CSU als bundesweite Partei - ein Szenario, das in der Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer auftaucht - nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Union. In den 1970er-Jahren drohte die CSU um Franz Josef Strauß eine bundesweite Konkurrenzpartei zur CDU aufzubauen. Der Plan wurde aber schnell wieder aufgegeben.

Würde die CSU diese Pläne heute in die Tat umsetzen, könnte sie bundesweit auf 18 Prozent der Stimmen hoffen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinsituts INSA.

Die CDU käme dann der Umfrage zufolge auf 22 Prozent, die Unionsparteien insgesamt also auf 40 Prozent. Zum Vergleich: Der INSA-Meinungstrend sieht CDU/CSU derzeit bei 29 Prozent. In diesem Szenario verlöre vor allem die AfD Stimmen. Sie käme statt auf 16 nur noch auf elf Prozent der Stimmen.