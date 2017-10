Russland-Affäre Manafort ist erst der Anfang

Lobbytätigkeiten gegen das Gesetz Relevant ist auch die in der Anklage beschriebene Lobbytätigkeit von Manafort für den ukrainischen Ex-Präsidenten Janukowitsch. Er und seine Entscheidungen spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Beziehungen mit Russland. Der als pro-russisch geltende Janukowitsch hatte seine Position als Präsident ausgenutzt, um sich und seine Familie auf dreiste Weise zu bereichern, was in der Bevölkerung und auch unter Oligarchen in der Ukraine großen Unmut hervorrief. Mit der EU dealte Janukowitsch um ein Assoziierungsabkommen, bis ihm die EU-Staaten im Herbst 2013 zu einer endgültigen Entscheidung drängten. Offenbar auf Druck Russlands sagte Janukowitsch kurz vor einem EU-Gipfel seine Unterschrift unter das Abkommen ab. Aus Protest gingen in Kiew Tausende auf die Straßen, es entstand die Maidan-Bewegung, Janukowitsch floh schließlich aus dem Amt und es begann der Krieg in der Ukraine, der bis heute die Beziehungen mit schwer Russland belastet. Manafort arbeitete mit seiner Firma an einem positiven Image für Janukowitsch, dessen Partei und Regierung. Dazu veranstaltete das "Europäische Zentrum für eine moderne Ukraine" (European Center for a Modern Ukraine, ECFMU) in Brüssel und in den USA Veranstaltungen. An einer solchen Veranstaltung im November 2013 nahm auch Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen teil. Das ECFMU gab sich als unabhängige Nichtregierungsorganisation. Doch war in Brüssel und darüber hinaus bekannt, dass es sich de facto um eine Lobbyorganisation des umstrittenen Präsidenten der Ukraine handelte. Hintergrund Ins richtige Licht gerückt Wie Staaten bei der EU Lobbying betreiben. | mehr Dass Manafort sich in den USA nicht als "Agent für eine ausländische Regierung" registrierte, zählt zu den Anklagepunkten gegen ihn. Der Lobbyismus-Experte Craig Holman in Washington erwartet, dass das Gesetz angesichts der Vorwürfe zu Trumps möglichen Russland-Verbindungen nun scharf angewandt wird, auch gegen Trumps kurzzeitigen Sicherheitsberater Michael Flynn. Außerdem wurden die vom russischen Staat finanzierten Sender RT und Sputnik bereits aufgefordert, sich als "ausländische Agenten" zu registrieren. In den vergangenen Jahren sei zu wenig auf die Anwendung des Gesetzes geachtet worden, so Holman. Dies habe es ausländischen Akteuren erlaubt, die Registrierungspflichten zu umgehen und illegal Einfluss auf die US-Wahlen zu nehmen. "Das Justizministerium hat das verstanden und kann nicht länger die Augen davor verschließen." Ihre Meinung - meta.tagesschau.de