Laut der Online-Enthüllungsplattform WikiLeaks handelt es sich bei den ins Internet gestellten Dokumenten um E-Mails, Fotos und Dateianhänge wie Rechnungen und Verträge. Die Daten haben demnach einen Umfang von neun Gigabyte. WikiLeaks betonte, selbst nicht Quelle der Veröffentlichung zu sein, verbreitete aber in einem Post die Existenz der Dateien und stellte zugleich in Frage, dass darunter tatsächlich auch gefälschte Dokumente sind. Die Enthüllungsplattform konnte demnach keine gefälschten Dokumente ausmachen.

Unechte Dokumente

Ein Teil der veröffentlichten Dokumente ist möglicherweise gefälscht. Eine französische Journalistin veröffentlichte auf Twitter ein Video, in welchem sie versucht nachzuweisen, wie eines der geleakten Dokumente mittels Photoshop erstellt wurde. Darin zeigt sie, wie sich bei einem auf "4chan" verlinkten PDF Textbausteine verschieben lassen. Es ist also unwahrscheinlich, dass es sich um einen Scan eines ausgedruckten Dokuments handelt. In diesem Fall ließen sich keine Bausteine mehr digital verschieben. Offenbar hat der Bearbeiter des falschen Dokuments nicht die Ebenen des Bildbearbeitungsprogramms gelöscht, so dass diese weiterhin sichtbar waren und sich verschieben ließen.