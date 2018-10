Wird die Stickoxid-Belastung in Deutschland zu streng gemessen? Darüber herrscht auch in der Regierung keine Einigkeit. Eine Überprüfung der Messstationen soll Klarheit bringen, läuft aber schleppend. Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter Von Andrej Reisin, NDR Am vergangenen Mittwoch kam es im Bundestag bei der Befragung der Regierung durch das Parlament zu einem bemerkenswerten Austausch zwischen dem verkehrspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Luksic fragte Scheuer, ob dieser auch der Meinung sei, "dass es einer gewissen Absurdität entspricht, dass ausgerechnet das Automobilland Deutschland weltweit die einzige Insel der Dieselfahrverbote" sei - und ob das daran liege, "dass wir anders messen als der Rest von Europa?" Scheuers Antwort: ein simples Ja. Wie wird in Europa anders gemessen? Sind die in Deutschland gemessenen Werte nach Auffassung des Ministers also fälschlich zu hoch - und würden Fahrverbote damit zu Unrecht verhängt? Auf Anfrage des ARD-faktenfinder konnte das Verkehrsministerium bislang keine Stellungnahme dazu abgeben, was dieses Ja des Ministers genau zu bedeuten habe.

Ministerien tragen Streit auf Twitter aus Dass in dieser Frage in der Regierung ein veritabler Streit schwelt, machte aber ein Schlagabtausch auf Twitter deutlich: So twitterte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, die Antwort von Verkehrsminister Scheuer auf die Frage des FDP-Abgeordneten sei in der Bundesregierung nicht abgestimmt worden. Mit anderen Worten: Umwelt- und Verkehrsministerium liegen in dieser Frage offenbar über Kreuz.

Debatte um Messstationen nicht neu Tatsächlich ist die Debatte um die Messstationen und ihre Standorte nicht neu. Bereits im April hatte die Konferenz der Landesverkehrsminister einstimmig beschlossen, die Schadstoff-Messstellen im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben nach EU-Recht und Bundes-Immissionsschutzgesetz zu überprüfen. Hintergrund ist, dass die EU-Vorgaben einen gewissen Spielraum lassen, der unterschiedlich angewandt wird. So können die Messstationen bis zu zehn Meter vom Fahrbahnrand entfernt stehen. Viele Stationen in deutschen Städten stehen dagegen direkt neben dem Bürgersteig. Dafür müssen sie mindestens 25 Meter von der nächsten stark befahrenen Kreuzung entfernt sein. Auch die Höhe, in der gemessen wird, spielt eine Rolle: Allgemein lässt sich sagen, dass die Schadstoff-Konzentration abnimmt, je höher man misst. Zulässig ist laut EU-Verordnung eine Höhe von 1,50 Meter bis vier Meter.

Ältere Messstationen erfüllen Vorgaben nicht Hinzu kommt, dass einige Messstationen bestimmte Vorgaben nicht erfüllen, weil sie deutlich älter sind als die EU-Richtlinie. Sie bleiben trotzdem an ihrem Platz - zugunsten langer Messreihen. Denn Stationen, die bereits sehr lange an einem Standort die Luftqualität messen, geben natürlich auch am besten darüber Auskunft, wie sich diese über viele Jahren hinweg entwickelt hat. Ein Umsetzen der Stationen würde nach Ansicht vieler Experten keine Rechtssicherheit schaffen, da dies gerade an stark belasteten Standorten erst Recht den Anschein der Trickserei erwecken - und mutmaßlich zahlreiche Anwohner-Klagen nach sich ziehen - würde.

Mehrzahl der Messstationen regelkonform Auf Basis der momentan bereits erfolgten Überprüfungen in NRW ist nicht zu erwarten, dass eine Überprüfung zu geringeren Messergebnissen führen wird. Dass manche europäische Länder die EU-Richtlinie unterlaufen, ändert daran nichts. Ob die Fahrverbote im Falle von Klagen nicht nur seitens der Kommunen, sondern auch seitens betroffener Halter rechtlich bestand haben werden, bleibt dennoch abzuwarten. Die Kläger könnten sich nämlich durchaus darauf berufen, dass auch in Deutschland sehr unterschiedlich gemessen wird - und einige Messstationen die aktuellen Vorgaben nicht erfüllen. Die FDP forderte deshalb am Freitag im Bundestag erneut die Überprüfung sämtlicher Messstationen durch den Deutschen Wetterdienst. Außerdem sollten die Stationen nach Auffassung der Partei bundesweit vereinheitlicht werden.