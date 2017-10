Kurz nach den ersten Eilmeldungen über Schüsse in Las Vegas folgten bereits Falschmeldungen auf Twitter. Es seien vier Attentäter unterwegs, wurde behauptet, oder dass der Haupttäter als Islamist identifiziert worden sei. Andere Nutzer versuchten, diese Fakes einzufangen.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Autor Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter

Es war gegen 22:30 Uhr Ortszeit (07:30 Uhr MEZ) als ein Attentäter in Las Vegas das Feuer auf Konzertbesucher eröffnete. Bereits wenige Minuten später folgten die ersten Eilmeldungen über die Attacke. Die Nachrichtenagentur AP verschickte bereits um 07:43 Uhr die Nachricht:

Police say there is an active shooter situation in Las Vegas.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete um 8:04 Uhr, es sei ein "active shooter at the Mandalay Bay Casino" gemeldet worden. Zudem zitierte Reuters einen Twitter-Eintrag, wonach es einen zweiten Schützen gebe, was die Polizei allerdings nicht bestätigt habe. Mittlerweile hat die Polizei bekanntgegeben, dass sie von einem Einzeltäter ausgehe.