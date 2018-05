Heute ist der "Internationale Tag der Pflegenden". Ein guter Anlass, um auf den Pflegenotstand in Deutschland zu schauen. Stephan Lenhardt erklärt, warum weiter viele Stellen in der Pflege unbesetzt bleiben. Von Stephan Lenhardt, SWR "Die Würde der Menschen wird in Krankenhäusern und Pflegeheimen tagtäglich verletzt." Mit diesen Worten an Kanzlerin Angela Merkel brachte der junge Auszubildende Alexander Jorde in der ARD-Wahlarena das Thema Pflege in den Bundestagswahlkampf. "Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen." Nach langer Regierungsbildung belebte eine kleine Anfrage der Grünenfraktion im Bundestag die Debatte erneut: Rund 36.000 Stellen blieben laut Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt 2017 in der Alten- und Krankenpflege unbesetzt. Die meisten Altenpfleger wurden in NRW gesucht. Die Studie "Deutsches Pflegethermometer 2018" geht davon aus, dass nur etwa ein Drittel der Pflege-Einrichtungen freie Stellen überhaupt meldet. Und bis eine offene Stelle im vergangenen Jahr in der Altenpflege besetzt werden konnte, vergingen im Schnitt 171 Tage. Nur Lokführer sind in dieser Republik gefragter. Die berufsspezifische Arbeitslosenquote von Fachkräften in der Altenpflege lag 2017 bei 0,7 Prozent. #kurzerklärt: Was läuft bei der Pflege schief?

Nachtmagazin, 12.05.2018, Stephan Lenhardt, SWR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.dehttp://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-402839~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Tropfen auf den heißen Stein "In einem Sofortprogramm werden wir 8000 neue Fachkraftstellen im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen schaffen." So steht es im Koalitionsvertrag der Regierung. Kritiker sprechen angesichts der Zahl von einem Tropfen auf den heißen Stein. Denn das Stellenproblem in der Pflege wird sich in Zukunft noch verstärken. 2015 gab es 2,9 Millionen pflegebedürftige Menschen. Prognosen gehen für das Jahr 2060 von 4,8 Millionen aus. Ein Grund für den Personalmangel dürfte die Bezahlung sein: Fachkräfte mit dreijähriger Ausbildung in der Altenpflege bekommen laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich rund 18 Euro pro Stunde. Brutto bei Vollzeit. Hilfskräfte (mit einjähriger Ausbildung) knapp 14 Euro. Durchschnittlich verdient ein Arbeitnehmer in Deutschland etwa 22 Euro. Die regionalen Unterschiede bei der Bezahlung sind außerdem groß. Und die Arbeitsbelastung ist hoch: 9,5 Millionen Überstunden haben Altenpfleger in Deutschland 2016 gestemmt. Mehr als 60 Prozent der Altenpfleger arbeiteten 2016 im Schichtdienst. Das ist viermal so viel wie in der Gesamtwirtschaft.