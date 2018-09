kurzerklärt: Wie mächtig ist Google?

Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich. Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Kritik gibt es zudem daran, dass US-amerikanische Technologie-Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Co. in Europa kaum Steuern zahlen. Durch Steuertricks sollen sie in Europa jährlich Milliarden sparen. Deshalb diskutieren die EU-Finanzminister seit einiger Zeit, wie man Digitalunternehmen besser zur Kasse bitten kann.

Zensur und Transparenz

Auch beim Thema Meinungsfreiheit ist Googles Rolle zum Teil umstritten. Je nach Land filtert Google, was angezeigt wird und macht nur das auffindbar, was den jeweiligen nationalen Gesetzen entspricht. Etwa in Thailand - dort werden beispielsweise Inhalte ausgeblendet, die den König beleidigen. In China hatte Google bis 2010 seine Suchergebnisse zensiert, sich dann jedoch geweigert. Seitdem ist die Suchmaschine in weiten Teilen des Landes gesperrt. Marktführer ist dort der chinesische Anbieter Baidu. Medienberichten zufolge überlegt Google derzeit aber, wieder in den Markt einzusteigen mit einer systemkonformen Internetsuche.

Seit 2010 veröffentlicht Google einen Transparenzbericht. Dieser gibt einen Überblick zu staatlichen und privaten Anfragen an Google, was Löschungen und die Herausgabe von Daten betrifft. Demnach haben Behörden und Gerichte 2017 weltweit für fast 300.000 Inhalte Löschanträge bei Google gestellt - also zum Beispiel für Videos, Blogposts oder Suchergebnisse. Am häufigsten betroffen war Youtube. In Deutschland ging es dabei meistens um Verleumdung, Daten- oder Jugendschutz. In mehr als 70 Prozent der beanstandeten Fälle hat Google 2017 Links oder Videos entfernt oder den Zugriff darauf für deutsche Nutzer eingeschränkt.

Auch Privatpersonen können Einträge löschen lassen. 2014 hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Suchmaschinen Links entfernen müssen, die "unangemessen, irrelevant, nicht mehr relevant oder übertrieben" sind. Um das "Recht auf Vergessenwerden" umzusetzen, hat Google seitdem etwa eine Million Einträge aus seinem Suchindex entfernt. Allerdings gilt das nur innerhalb der EU: Nutzer in den USA oder Japan sehen die Links weiterhin.