Auf Medienseiten und in sozialen Netzwerken toben Kampagnen rund um das katalanische Referendum. Dabei reihen sich Falschmeldungen und Missverständnisse aneinander – befeuert von vielen Seiten.

Von Kristin Becker, SWR, und Christoph Tanneberger, tagesschau.de

Eigentlich wurde das Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens vom höchsten spanischen Gericht ausgesetzt. Trotzdem wollen die Katalanen es durchführen gegen den erklärten Willen der Regierung in Madrid, die die Abstimmung für illegal hält und verhindern will. Die Lage ist angespannt. Die Regierung geht hart gegen die Separatisten vor, durchsuchte Gebäude der Regionalregierung und nahm Politiker fest. Außerdem ordnete sie die Besetzung der Wahllokale an und setzte Referendumshelfer unter Druck. Die Polizei beschlagnahmte fast zehn Millionen Stimmzettel.

Auch deshalb gibt es immer wieder Irritationen über die Situation vor Ort.