Catarina Katzer: Dazu müssen wir als erstes unser eigenes digitales Verhalten anschauen, speziell unser Smartphone-Verhalten. Wir werden dadurch auf Unterbrechungen konditioniert. Wir schauen im Durchschnitt alle zehn bis 15 Minuten auf unser Smartphone, unsere normalen aktuellen Handlungen werden dadurch ständig unterbrochen. Es ist extrem schwer, so die Konzentrationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wir werden fehleranfälliger und sind gar nicht so schnell, wie wir meinen oder wie wir sein wollen.

"Wir springen von einer Info zur anderen"

ARD-faktenfinder: Inwiefern verändert das unsere Wahrnehmung?

Katzer: Wir gewöhnen uns an kurze Häppchen, weil wir von einer Info zur anderen springen müssen. Wir wissen, dass wir nur zehn bis 15 Prozent, von dem was wir online aufrufen, lesen. Alles andere fällt sozusagen in ein schwarzes Loch. Wir werden immer oberflächlicher in der Informationsverarbeitung. Es findet überhaupt keine Diskussion im Kopf mehr statt. Ich nehme nicht mehr die Informationen wahr und gleiche sie irgendwie ab und überlege, könnte das stimmen oder nicht.

ARD-faktenfinder: Und so verfällt man dann der Falschmeldung?

Katzer: Genau. Man versucht, diese ganzen Dissonanzen zu vermeiden, weil sie einfach zu viel sind. Abzuwägen und auch zu überlegen, ob eine Meldung wirklich stimmen kann, ist sehr anstrengend. Das versuchen wir am liebsten zu vermeiden, weil wir auch bequem sind. Dadurch werden wir für Manipulationseffekte immens anfällig. Wenn wir Dinge im Netz finden, suchen wir immer bekannte kognitive Strukturen oder lassen uns von diesen lenken. Zum Beispiel durch Erfahrungen, die wir schon gemacht haben oder durch Sichtweisen, die wir uns vorher selbst gebildet haben. Inhalte, die uns selbst geläufig sind, picken wir sozusagen heraus.