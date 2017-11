Es ist schon fast eine Tradition: Seit einigen Jahren kursieren Geschichten, wonach es in Mitteleuropa bald keine Weihnachtsmärkte mehr gebe. Aktuell sorgt ein Gerücht aus Wien im Netz für Empörung. Von Patrick Gensing, tagesschau.de Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter "Europa, du hast fertig!" - so fasst ein anonymer Blogger seinen Beitrag über das vermeintliche Verschwinden von Weihnachtsmärkten zusammen. Darin behauptet er: "In Europa gab es Weihnachtsmärkte, viele Städte machten daraus Wintermärkte um die einfallenden Horden von Invasoren nicht mit der abendländischen Unkultur zu belästigen." [Fehler im Original] Als Beleg für diese Behauptung bemüht der Blogger einen Fall aus Wien: Auf Fotos sind Verkaufszelte zu sehen, so wie man sie von Märkten kennt. Dazu schreibt er: "Keinerlei Weihnachtsbeleuchtung, kein Tannengrün, aber dafür orientalisch anmutende Zelte." Warum es sich um "orientalisch anmutende Zelte" handeln soll, bleibt unklar. Doch tatsächlich ist auf den Bildern keinerlei Weihnachtsschmuck zu erkennen. Also ein Beweis für "die Vernichtung der Jahresendkultur", so wie es in dem erwähnten Blog heißt? Nein. Und das hat einen einfachen Grund. Der Beitrag wurde am 10. November veröffentlicht: Weihnachts- und Christkindlmärkte werden zu dieser Zeit erst aufgebaut - und dabei werden nicht als erstes Zweige und Schmuck aufgehängt. Auf einem Foto des Bloggers ist sogar ein Gabelstapler zu sehen, der gerade Material für Stände liefert. Ein Kollege der österreichischen Zeitung "Der Standard" rief zudem bei der zuständigen Behörde an; deren Auskunft: Der "Meidlinger Christkindlmarkt" - so der offizielle Name - wird am 28. November eröffnet. Eigentlich ein leicht zu erkennender Fake - dennoch teilten mehr als 1000 Facebook-Nutzer diesen Beitrag. In Kommentaren forderten einige einen Boykott: "Jeder Deutsche, der noch etwas auf sich hält, meidet diesen Basar!"

Der Ursprung der Legenden Geschichten, wonach die Weihnachtsmärkte aus Mitteleuropa verbannt würden, sorgen bereits seit Jahren für Aufsehen. Seit 2013 suggerierten verschiedene große Zeitungen, in Berlin-Kreuzberg seien Weihnachtsmärkte, aber auch Ramadanfeste, vom Bezirk verboten worden. So war es unter anderem in der "Bild am Sonntag" zu lesen. Das BildBlog ging der Sache nach. Ergebnis: Die gesamte Geschichte basierte auf einem Satz. In einem Sitzungsprotokoll des Kreuzberger Bezirksparlaments heißt es dazu: "Das Bezirksamt verständigt sich darauf, dass grundsätzlich keine Genehmigungen für Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften im öffentlichen Raum erteilt werden." Dieser Satz existiere zwar, doch stehe er nicht im Protokoll des Bezirksparlaments, sondern in dem des Bezirksamts. Sascha Langenbach, Sprecher des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, sagte dem BildBlog, die von der "BamS" zitierte Entscheidung stamme aus dem Jahr 2007 und beziehe sich auf Veranstaltungen, bei denen es um religiöse Selbstdarstellung im öffentlichen Raum gehe. Weihnachtsmärkte seien davon nicht betroffen: Das Abendland bleibt weiter bestehen, genauso wie die Weihnachtsmärkte in Friedrichshain-Kreuzberg - in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren. Wie die Märkte sich nennen, ist uns total egal.