Facebook hat auf die Kritik an den Nutzergruppen-Empfehlungen der Rubrik "Nachrichten und Politik" reagiert - und die Kategorie vorrübergehend ausgesetzt. Dies teilte das Unternehmen auf Anfrage des ARD-faktenfinders mit.

Andrej Reisin, NDR @Andrejnalin77 bei Twitter

Von Andrej Reisin, NDR

Am vergangenen Wochenende war zunächst der Satire-Webseite "Der Postillon" aufgefallen, dass in dieser Kategorie "Nachrichten und Politik" auf den vordersten Plätzen vor allem Gruppen vertreten waren, die in weit überwiegendem Maße politisch rechtsaußen stehen.