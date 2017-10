In 195 Wahlbezirken sei wegen Unstimmigkeiten bei den Ergebnissen neu ausgezählt worden. Sarreither betonte aber, dass diese Zahl im Vergleich zur Wahl 2013 gesunken sei. Damals musste in 372 Wahlbezirken neu ausgezählt werden.

Dass es bei einer Bundestagswahl zu Unstimmigkeiten aufgrund technischer und menschlicher Fehler kommt, lässt sich nicht ganz vermeiden. Bundeswahlleiter Sarreither berichtete von Vorkommnissen in mehreren Bundesländern. Dabei ging es zumeist um fehlende oder fehlerhafte Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel. In Darmstadt hätten Wahlbeobachter die Arbeit der Wahlvorstände bei der Ermittlung der vorläufigen Wahlergebnisse erheblich gestört. Dabei habe es sich aber nicht um Beobachter der OSZE gehandelt.

Es klang nach Routine und Bürokratie, was Bundeswahlleiter Dieter Sarreither in einer öffentlichen Sitzung im Bundestag konstatierte, doch ist dieser Satz für die Demokratie der Bundesrepublik von grundlegender Bedeutung: "Die Niederschriften der Landeswahlausschüsse, die die Grundlage für die Feststellung der Wahlergebnisse für das gesamte Wahlgebiet bilden, geben zu Beanstandungen oder Bedenken keinen Anlass."

Schiffers Plattform EPDE organisiert in Kooperation mit anderen unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisationen in zahlreichen europäischen Staaten das Monitoring von Abstimmungen, und zwar nach international anerkannten Standards für zivilgesellschaftliche Wahlbeobachtung. Diese verlangen unter anderem Transparenz der Beobachtungsmethoden und Finanzquellen sowie Unparteilichkeit und Ausschluss von Interessenkonflikten der Wahlbeobachter.

Ratschläge russischer Wahlbeobachter

Die Bundestagswahl beobachtete auf Einladung der EPDE ein Team der renommierten "Russischen Bewegung für die Verteidigung der Wählerrechte" (Golos - "Stimme"). Die Experten führten im Vorfeld zahlreiche Gespräche und besuchten am Wahltag Wahllokale in Berlin und Brandenburg. Ihre Ergebnisse halten sie in einem Bericht fest, der in diesen Tagen veröffentlicht wird.

In einer vorläufigen Einschätzung hielt Nikolai Grischin fest, das deutsche Wahlsystem erlaube prinzipiell die Durchführung von Abstimmungen auf hohem Niveau. Die Beobachtergruppe habe keine signifikanten Störungen im Wahlablauf feststellen können, die das Wahlrecht der Bürger eingeschränkt oder die Wahlergebnisse verzerrt hätten.

Im Vergleich zu Russland stellte Arkadi Ljubarew allerdings fest, dass die Vorschriften für die Stimmauszählung sehr viel weniger detailliert sind als in Russland, was die Möglichkeit für Fehler schaffe. Doch stelle er sich die Frage, ob dies in einer entwickelten Demokratie wie Deutschland notwendig sei. Außerdem könnten Fehler im weiteren Verlauf des Auszählungsverfahrens entdeckt und korrigiert werden.

Fälschungen hält Ljubarew kaum für möglich, vor allem wenn die Öffnungen der Wahlurnen wie vorgeschrieben permanent unter Kontrolle der Wahlhelfer stehen. Fälschungen könnten im Grunde nur von Mitgliedern der Wahlausschüsse vorgenommen werden. Diese würden aber als Freiwillige in einem transparenten Prozess ausgewählt.

Jedoch weist sein russischer Kollege Grischin darauf hin, dass mit der AfD erstmals eine Partei Argwohn gestreut habe bezüglich der Vertrauenswürdigkeit der Wahleinrichtungen. Für Deutschland sei es neu, dass die Objektivität der Wahlausschüsse in Frage gestellt werde. Deshalb müsse das Wahlsystem an diese Herausforderungen angepasst und konkret Maßnahmen ergriffen werden, die das Vertrauen in die Wahlergebnisse stärken.