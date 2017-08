Einige Gesprächspartner hätten jedoch Bedenken über Chancengleichheit und Freiheit im Wahlkampf geäußert sowie von politisch motivierten Vorfällen berichtet, inklusive gewaltsamer Attacken, dies hauptsächlich auf die AfD. An dieser Stelle erwähnt der ODIHR-Bericht aber auch, dass das Bundesinnenministerium für 2016 einen Anstieg politisch motivierter Straftaten im gesamten politischen Spektrum um 6,6 Prozent festgestellt habe.

Vertreter einer nicht im Parlament vertretenen Partei hätten sich zudem über eine "stigmatisierende" Berichterstattung beklagt, so die ODIHR-Experten in ihrem Bericht. Die meisten Gesprächspartner hätten jedoch die Berichterstattung über die Politik und die Wahlen als fair und ausgewogen bezeichnet. s

Petry schreibt bei Facebook: "Auch die objektive Rolle der Medien wird seitens der OSZE vereinzelt hinterfragt, weil die Berichterstattung von nicht im Bundestag vertretenen Parteien als ‚stigmatisierend’ empfunden wird“. Das ist aber nicht ganz korrekt: Die ODIHR-Experten haben sich die Aussagen ihrer Gesprächspartner nicht zu eigen gemacht, sondern zitieren diese nur.

Most of the OSCE/ODIHR NAM interlocutors expressed confidence in the professionalism of the media and considered the political and election coverage as fair and balanced. Nevertheless, some interlocutors from a non-parliamentary political party complained about the media coverage, qualifying it as "stigmatizing" reporting.