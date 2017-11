Das Thema Ärztemangel ist in Deutschland nach wie vor aktuell. Vor wenigen Tagen äußerte sich Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht dazu. In einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" fragte sie: "Wieso kann ein reiches Land wie Deutschland nicht seine Fachkräfte selbst ausbilden?" Jeder wisse, so Wagenknecht weiter, dass hierzulande Ärzte fehlten. "Es gibt im Medizinstudium jedes Jahr 43.000 Bewerbungen, von denen wegen des Numerus Clausus allerdings nur 9000 einen Studienplatz bekommen. Um die Versorgungslücke zu schließen, holen wir uns dann Ärzte aus dem Irak, Syrien, dem Niger oder anderen armen Ländern - zynischer geht’s nicht."

Richtig ist, dass die Anzahl der Ärzte in Deutschland aus dem Irak und Syrien deutlich gestiegen ist. Einer Aufstellung der Bundesärztekammer zufolge gab es Stand 31. Dezember 2016 bundesweit 2702 berufstätige Ärzte aus Syrien und 295 aus dem Irak; ein Anstieg um 35 bzw. 43 Prozent zum Vorjahr. Die angeblichen Ärzte aus dem Niger finden sich in der Statistik hingegen nicht, aus ganz Afrika gibt es demnach bundesweit 2725 berufstätige Ärzte, die meisten aus Ägypten. Wie lange diese Ärzte hier schon leben und arbeiten, verrät die Statistik nicht. Dass diese Ärzte aber ein Grund dafür sein sollen, dass es weniger Studienplätze als Bewerber gibt, lässt sich weder nachvollziehen, geschweige denn belegen.

Aufwändige Ausbildung

Ärzte werden aus dem Niger "geholt", behauptete Sahra Wagenknecht.

Zu der Situation beim Medizinstudium erklärte Wissing, die von Wagenknecht genannten 9000 Studienplätze seien zwar korrekt, beziehen sich aber nur auf das Wintersemester, nicht jährlich. Pro Jahr werden etwa 11.000 Studienplätze an staatlichen Hochschulen vergeben, die meisten über die Stiftung für Hochschulzulassung. Darin sei bereits ein Anstieg von rund zehn Prozent in den vergangenen zehn Jahren enthalten, Tendenz weiter steigend, so Wissing.

Wissing betonte, dass die Lehre in der Medizin sehr aufwändig sei. Es gebe viele Kleingruppen, Simulationen und oft Lehre am Krankenbett. Dazu komme die lange Dauer von mehr als sechs Jahren. Daher sei ein Studienplatz auf den einzelnen Studenten gerechnet sehr teuer. Dies ist laut Wissing der Grund, warum die Bundesländer zurückhaltend sind, die Zahlen deutlich zu steigern. "Neben den staatlichen Studienplätzen gibt es auch eine Reihe von privaten Angeboten, die gegen Studiengebühren weitere Plätze in Deutschland direkt vergeben." Diese seien in den oben genannten Zahlen nicht enthalten.