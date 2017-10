Bundestagswahl Rechte Kreise streuen Manipulations-Verdacht

Angebliche "Pannen bei der Bundestagswahl" Jeder darf ohne Angaben zur eigenen Person den Wahlverlauf und die Auszählung beobachten, hier der bayerische AfD-Landesvorsitzende Petr Bystron in einem Wahlraum in München. "Gewalt, Polizei, Gesetzesbruch", unter diesen drastisch klingenden Schlagworten hat "Ein Prozent" jetzt eine Handvoll vermeintlicher "Pannen bei der Bundestagswahl" im Internet verbreitet. So wird zum Beispiel geschildert, in Wuppertal sei einer ihrer "Wahlbeobachter" aus dem Wahllokal geschmissen worden. Recherchen des WDR-Studios Wuppertal zeigen, dass es diesen Fall tatsächlich gegeben hat. Allerdings stellt die Stadt Wuppertal ihn ganz anders dar. Der "Wahlbeobachter", ein Stadtbekannter Rechtsradikaler, habe gepöbelt und im Wahllokal verbotene Fotoaufnahmen gemacht. Daraufhin habe ihn der Wahlvorstand vor die Tür gesetzt. Der rechte "Wahlbeobachter" behauptet, dabei sei er geschubst worden - er erstattete Anzeige wegen Nötigung. Ob es wirklich Handgreiflichkeiten gab, kann die Polizei in Wuppertal im Moment nicht sagen - sie hört zur Zeit die Zeugen.

Wahlvorstände fühlen sich von "Wahlbeobachtern" gestört Bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in Leipzig bemängelt "Ein Prozent", dass drei "Wahlbeobachter" des Raumes verwiesen worden seien. Laut der Stadt Leipzig gab es dagegen nur einen Rauswurf und aus Sicht der Wahlvorstände mit gutem Grund: "Ein Wahlbeobachter wurde gebeten, die Auszählung nicht zu behindern", sagt der sächsische Landeswahlleiter Burckhard Müller. Als er weiterhin lautstark die Arbeit der Wahlvorstände gestört habe, hätten diese ihn aufgefordert, den Raum zu verlassen.

Ungewöhnliche Wahlergebnisse sollen Zweifel nähren Auch zweifeln die rechtsradikalen "Wahlbeobachter" das niedrige AfD-Ergebnis in einem Wahllokal im Duisburger Stadtteil Obermeiderich an. Dort hat die AfD keine einzige Zweistimme (0,0 Prozent) und nur eine Erststimme (0,63 Prozent) erhalten. Das ist tatsächlich ungewöhnlich - im gesamten Wahlbezirk Obermeiderich kommt die Partei schließelich auf 15,7 Prozent. Die Stadt Duisburg hat allerdings keine Zweifel an dem Ergebnis, man habe dieses nach der Anfrage von "Ein Prozent" sogar noch einmal überprüft. "Es gibt keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten", sagt Stadt-Sprecher Peter Hilbrands dem ARD-Faktenfinder. Stimmabgabe bei der Bundestagswahl Warum die AfD in dem Wahllokal so schlecht abschnitt, ist Spekulation. Die Bezirksbürgermeisterin von Obermeiderich hat aber eine mögliche Erklärung: "Das Wahllokal befindet sich in einem Altenheim, dort wählten ausschließlich die Bewohner", sagt Doris Stürmann. Viele seien pflegebedürftig und aufgrund ihres Alters gar nicht mehr in der Lage zu wählen. Von den 642 Wahlberechtigen gingen nur 173 überhaupt zur Wahl. "Die Seniorenresidenz liegt etwas abgeschieden, sie ist wie ein eigenes kleines Dorf innerhalb von Obermeiderich", fügt Doris Stürmann an. Die Wahlergebnisse seien dort nie repräsentativ für den Stadtteil. Tatsächlich hat auch bei der Landtagswahl im Mai nur eine Person in der Seniorenresidenz mit der Zweitstimme die AfD gewählt.

Oft gibt es Erklärungen für "kuriose Ergebnisse" Wähler bei der Bundestagswahl Auch im sächsischen Freital stellen die Rechten ein "kurioses Ergebnis" fest. In einem Senioren-Wohnheim hat die Direktkandidatin Doris Kamkeder für die Splitterpartei BüSo (Bürgerechtsbewegung Solidarität) 13,8 Prozent der Erststimmen geholt. Bei den Zweistimmen kam ihre Partei dagegen auf nur 0,2 Prozent. Für "Ein Prozent" ein Grund, das Ergebnis in Zweifel zu ziehen. "Wir haben keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten", sagt dagegen Kreiswahlleiter Thomas Obst. "Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht am Beruf der Direktkandidatin lag", so Obst. Denn Doris Kamke ist Pflegerin, der Beruf steht mit auf dem Stimmzettel. "Vielleicht haben im Seniorenwohnheim deshalb überdurchschnittliche viele für sie gestimmt", vermutet Obst. Letztlich gilt aber das Wahlgeheimnis - die individuellen Beweggründe sind unbekannt.

Keine Anzeichen für systematische Manipulation Ein weiterer Vorwurf: "Besonders häufig" hätten Wahlvorstände das Auszählungsergebnis nicht mündlich im Wahllokal verkündet. Laut Bundeswahlordnung sind sie dazu verpflichtet. Im Büro des Bundeswahlleiters sind allerdings keine derartigen Fälle bekannt. Auszählung der Stimmzettel Als einzigen Beleg nennen die Rechten einen "Fall in Oberhausen". Dort will die Stadt allerdings nichts von einem Verstoß gegen die Bundeswahlordnung wissen. Im Gegenteil: Ein Wahlvorstand hätte verhindert, dass gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen wurde, indem einem "Wahlbeobachter" untersagt worden sei, unerlaubt Fotoaufnahmen von der Wahlniederschrift zu machen.