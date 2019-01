Der AfD-Politiker Andre Poggenburg hat in den sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt. Anlass war sein Neujahrsgruß auf Twitter, in dem er "den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!" wünschte.

Tatsächlich handele es sich um keinen "genuin nationalsozialistischen Begriff", stellte der Historiker Michael Wildt in einem Aufsatz zu dem Begriff fest. Seine erste Hochkonjunktur verdankte der Begriff dem Ersten Weltkrieg. "Der Satz Wilhelms II. vom August 1914, dass er von nun an keine Parteien, sondern nur noch Deutsche kenne, erzielte weite Resonanz, weil er für den Wunsch vieler Deutscher nach Gleichheit und Inklusion stand", erklärte Wildt. Dabei hatte der Begriff die Gesamtheit der Bürger im Blick, so hätten auch viele deutsche Juden gehofft, als gleichwertig akzeptiert zu werden.

Konzept der Exklusion

Dagegen habe die politische Rechte, insbesondere die Nationalsozialisten, die "Volksgemeinschaft" vor allem in ihrer exkludierenden Dimension begriffen, erklärt Historiker Wildt. Nicht so sehr die Frage, wer dazu gehörte, "stand obenan als vielmehr, wer nicht zu ihr gehören durfte". Der Antisemitismus habe dabei die entscheidende Rolle gespielt: "Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein." So hieß es klar und deutlich im Parteiprogramm der NSDAP aus dem Jahre 1920.

Die Bundeszentrale für politische Bildung führt den Begriff der "Volksgemeinschaft" unter dem Themenbereich "Nationalsozialismus" und notiert dazu: