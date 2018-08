Das Auswärtige Amt warnt vor Betrügern, die im Netz eine Lotterie für deutsche Visa versprechen. Um über solche Fakes aufzuklären, hat das Amt ein Projekt gestartet, das auch auf Kritik stößt. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Es ist das Geschäft mit der Hoffnung: Verschiedene Internet-Seiten geben vor, Visa für Deutschland zu verlosen. Auf der Seite "Welcome in Germany Lottery" sind angeblich mehr als 300 "Tickets" zu gewinnen. In einem Countdown auf dieser Seite sinkt die Zahl allerdings rasant. Das soll signalisieren: Schnell bei der vermeintlichen Lotterie registrieren, die Fragen dort beantworten, um möglicherweise eines der Visa zu ergattern. Zunächst wird dafür auf der Seite die Altersgruppe abgefragt; danach wird Auskunft über den Familienstand verlangt. Und schließlich soll man noch angeben, ob man bereits Deutschland besucht habe. Testeingaben zeigen: Egal, welche Optionen man auswählt: angeblich ist der Besucher stets zu 100% geeignet, um an der vermeintlichen Verlosung teilzunehmen. Auf dieser Seite werden angeblich Visa für Deutschland verlost. Allerdings muss man für eine Teilnahme eine Nachricht an 30 WhatsApp-Kontakte senden.

Kettenbrief per WhatsApp Doch dann kommt der Haken: Die Teilnahme an der Visa-Lotterie sei nur möglich, wenn man eine Nachricht per WhatsApp an 30 Personen oder Gruppen sendet. In dem zu verschickenden Text heißt es, Deutschland habe im Internet seine Tore für junge Migranten geöffnet, man solle sich daher beeilen und auf der Webseite registrieren. Ein Kettenbrief also, um die Falschmeldung zu streuen und noch weitere Menschen zur Fake-Verlosung zu locken. Wer hinter dem Projekt steckt, ist unklar. Doch ist diese Seite kein Einzelfall, es finden sich ähnliche Fakes. Auf einem Portal wird sogar behauptet, Deutschland verlose im Netz nicht nur Visa, sondern gleich Staatsbürgerschaften.

"Wird das Leben in Europa einfach?" Die Aufklärung über Fake News wird allerdings kombiniert mit Berichten über Migranten, die in Deutschland nicht das erhoffte Glück gefunden hätten und in ihre Heimatländer zurückgekehrt seien. Außerdem berichtet man über deutsche Projekte im Ausland, die Arbeitsplätze schaffen sollten. Dazu kommen Informationen und Einschätzungen, die als Fragen und Antworten verpackt sind: Kann ich in Deutschland mit Englisch klarkommen? Antwort von rumoursaboutgermany: Nein. Wird das Leben in Europa einfach sein? Nein. Werden Flüchtlinge nach zwei Stunden in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer gerettet? Die Antwort wiederum: Nein.

Aufklärung oder Abschreckung? Aufklärung gegen Gerüchte oder eher "Werben gegen Asyl"? Das Ziel sei Aufklärung, nicht Abschreckung, betont das Auswärtige Amt. Das Netzwerk Flüchtlingsforschung bezeichnete die Kampagne hingegen als "Werben gegen Asyl" und kritisierte ungenaue Formulierungen auf der Seite, die rechtlich nicht ganz korrekt seien. Tatsächlich passte das Auswärtige Amt daraufhin seine Angaben an. Netzpolitik.org berichtete, Ziel des Projekts sei es sehr wohl, potentielle Migranten von der Flucht nach Deutschland abzuhalten - und jene, die bereits hier leben, zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu bewegen. Ziele der strategischen Kommunikation im Bereich Migration und Flucht sind demnach, die "Bleibebereitschaft in Herkunfts- und Aufenthaltsstaaten", die "Rückkehrbereitschaft in Transit" und die "Rückkehrbereitschaft aus Deutschland (zu) erhöhen". So steht es in einem ursprünglich als Verschlusssache eingestuften Konzept der Abteilung für strategische Kommunikation.