Nach einer Flüchtlingsdemo in Bayern verbreitete AfD-Politikerin von Storch die Aussage, Asylbewerber hätten kein Demonstrationsrecht, weil sie Ausländer seien. Das ist falsch. Demonstrieren darf grundsätzlich jeder.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Die Versammlungsfreiheit ist in Artikel 8 des Grundgesetzes geregelt. Und sie ist in der Tat - wie von AfD-Politikerin Beatrix von Storch behauptet, ein sogenanntes Deutschen-Grundrecht. Nach dem Wortlaut haben alle Deutschen "das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln". Dies bedeutet allerdings keinesfalls, dass Ausländer in Deutschland nicht demonstrieren dürfen.