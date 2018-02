Der Verfassungsschutz ist der deutsche Inlandsnachrichtendienst. Seine Aufgabe besteht darin, "Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" in der Bundesrepublik zu überwachen. Was genau solche Bestrebungen sind, ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) schreibt dazu :

Anders war es beispielsweise in Bayern, wo der ehemalige Landesvorsitzende der AfD beobachtet wurde. Als Petr Bystron in den Bundestag gewählt wurde, wurde dessen Überwachung allerdings offiziell beendet. In Niedersachsen werden einzelne Mitglieder beobachtet, soweit sie in rechtsextremistischen Organisationen tätig sind. Die genaue Anzahl könne nicht genannt werden, da Mitgliederlisten der AfD, die kein Beobachtungsobjekt als Ganzes ist, nicht bekannt seien, teilte das Innenministerium in Hannover auf epd-Anfrage mit.

"Völkisch-nationale Flügel immer dominanter"

Der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz plädiert dafür, die AfD in einigen Bundesländern durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dies sei "gerechtfertigt und notwendig vor allem im Falle der ostdeutschen Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen", sagte er dem epd. In diesen Ländern werde der "völkisch-nationale Flügel immer dominanter". Dieser rechtsradikale Teil der AfD habe auch innerhalb der Gesamtpartei eine "immer größere Kraft", sagte der Forscher am Dresdner Hannah-Arendt-Institut.

AfD-Rechtsaußen Höcke hat nicht nur in Thüringen großen Einfluss in der Partei. Thüringens Verfassungsschutz-Chef Kramer erklärte, warum die AfD nicht beobachtet wird.

Bereits Anfang 2017 war über eine Beobachtung in Thüringen diskutiert worden, damals nach einer Rede von AfD-Funktionär Björn Höcke. Stephan Kramer, Chef des Verfassungsschutzes in Thüringen, hatte damals auf Anfrage von tagesschau.de mitgeteilt, man analysiere diese Rede und prüfe, ob sich daraus eine neue Sachlage ergebe. Da sich aber der Bundesvorstand der AfD schnell distanziert habe und Höcke selbst die Interpretation in Frage stelle, sei "die Sache nicht so einfach, wie sie aussieht", so Kramer.

Das heißt: So lange sich die AfD-Spitze von rechtsextremen Äußerungen von Funktionären der Partei distanziert und Ausschlussverfahren gegen einzelne Mitglieder ankündigt, kann sie sich vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz schützen. Eine Überwachung durch geheimdienstliche Mittel - so wie bei der NPD - steht ohnehin nicht zur Debatte.