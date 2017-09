Noch am Wahlabend haben Vertreter der AfD angekündigt, im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel einsetzen zu wollen. Doch dafür bräuchte die AfD Unterstützung anderer Abgeordneter.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Frank Bräutigam, SWR @ARD_Recht bei Twitter

Um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, braucht man mindestens ein Viertel aller Bundestagsabgeordneten, also 25 Prozent. So steht es in Artikel 44 Grundgesetz. Die AfD kann daher allein mit ihren Abgeordneten keinen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Sie bräuchte dafür die Unterstützung von Abgeordneten anderer Parteien.