Umverteilung ist keine Geheimaktion Wie läuft die Umverteilung ab? Der "Jouwatch"-Artikel erweckt den Eindruck, dass das im Detail nicht öffentlich bekannt sei. Durch geheime Dokumente sei belegt, "dass die Bundesregierung im Geheimen eine generalstabsmäßige Umsiedlung von Flüchtlingen" betreibe und "weitestgehend im Dunklen" agiere. Auf der Facebook-Seite des Autoren fordern User in Kommentaren, dass "als eine der ersten Aufgaben" die AfD-Fraktion im Bundestag dazu eine "Anfrage stellen und Aufklärung fordern" müsse. Für Abgeordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantwortete die Bundesregierung allerdings bereits im Oktober 2016 eine entsprechende kleine Anfrage zur Umverteilung innerhalb der EU. Auf zwölf Seiten wird insbesondere der zeitliche und protokollarische Ablauf des Verfahrens detailliert erläutert. Fest steht: Deutschland hat mit aktuell 8479 Personen (Stand: 6. Oktober 2017) unter den EU-Mitgliedsstaaten mit Abstand die meisten Personen aufgenommen. In Frankreich wurden 4468 Menschen aufgenommen, in Schweden 2421 Personen und in Finnland 1975 Menschen. Großbritannien, Dänemark, Ungarn und Polen nahmen über den Umverteilungsplan keine Personen in ihren Ländern auf. Aufnahmen durch Relocation-Programm (Stand: 6.10.2017) Land Aus Italien Aus Griechenland Aufgenommen Gesamt Deutschland 3.641 4.838 8479 Frankreich 377 4.091 4468 Niederlande 807 1680 2487 Schweden 802 1619 2421 Finnland 779 1196 1975 Portugal 315 1217 1532 Norwegen 816 693 1509 Spanien 190 1089 1279 ~ ~ ~ Dänemark 0 0 0 Großbritannien 0 0 0 Polen 0 0 0 Ungarn 0 0 0 Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage des ARD-faktenfinders erklärte, bietet Deutschland Griechenland und Italien seit September 2016 monatlich Umsiedlungsplätze für jeweils 500 Asylantragsteller an. Unter anderem wegen des Zustroms über die zentrale Mittelmeerroute sei die Aufnahme für Flüchtlinge aus Italien seit Anfang Juli auf bis zu 750 Personen im Monat angehoben worden.

Charterflugzeug statt Fernbus Die Einreise erfolge mittels Charterflügen nach München, teilte das Bundesinnenministerium mit. "Bislang wurden knapp 40 Flüge durchgeführt. (...) Im Anschluss an die Registrierung im Warteraum Erding erfolgt die Verteilung nach Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer, soweit möglich unter Berücksichtigung familiärer Bindungen." Lediglich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reisen per Linienflug direkt ins aufnehmende Bundesland. Auch der erwähnte "Jouwatch"-Artikel hatte über die Charterflüge berichtet und vermeintlich günstigere Transportmittel für die Flüchtlinge gefordert: "Statt in Sonderzügen oder klimatisierten Reisebussen werden die Flüchtlinge zu Tausenden mit eigens angemieteten Charterflugzeugen eingeflogen." Das Innenministerium führt rechtliche Gründe dafür an, dass die umzuverteilenden Flüchtlinge nicht in Busse gesetzt würden: Der Transport per Charterflug unmittelbar in den Zielstaat ohne Durchreise durch andere Mitgliedstaaten sei insbesondere auch aus rechtlichen Erwägungen notwendig, sagte eine Sprecherin: "Denn es soll sichergestellt werden, dass die Asylverfahren tatsächlich im bestimmungsgemäßen Zielstaat durchgeführt werden."

Wer kommt? Bis zum 6. Oktober wurden offiziellen EU-Angaben zufolge 8479 Personen im Rahmen des Programms nach Deutschland umgesiedelt - 3641 aus Italien und 4838 aus Griechenland. 159 Aufnahmeersuchen lehnte die Bundesrepublik nach Angaben des Bundesinnenministeriums ab. Bei "Jouwatch" heißt es dazu: Die Anzahl der so ins Land verbrachten Männer hüte die Regierung "wie ein Staatsgeheimnis". Auf Nachfrage teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit: 5321 von 8479 nach Deutschland umverteilten Personen (63 Prozent) waren männlich. Bislang Aufgenommene Männlich Weiblich Minderjährig 5321 3158 2335 Die meisten der Aufgenommen kommen aus zwei Ländern: Eritrea und Syrien. "Die Religionszugehörigkeit ist im Rahmen des Relocation kein relevantes Kriterium und wird daher nicht erfasst", so eine Sprecherin des BMI.