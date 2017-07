In einem Interview mit dem Medienmagazin Zapp sprach Forschungsleiter Haller im August 2016 über die ersten Ergebnisse seiner Arbeit. Schon damals kritisierte er, dass die untersuchten Medien die Erzählungen über die "Willkommenskultur" im Sommer 2015 ungefragt übernommen hätten. In dieser Zeit hätten seiner Ansicht nach viele Medien an Glaubwürdigkeit verloren. Haller kritisierte eine Einseitigkeit in der Berichterstattung vor und nach der Silversternacht in Köln 2015/2016.

Bis in die Weihnachtszeit wurde das prekäre Verhalten vieler junger Asylbewerber quasi übersehen: Willkommenskultur! Dann kam der Schock der Silvesternacht und alle sagten rückblickend, wir haben offenbar geträumt, jetzt aber ran an die Realität! Diese besteht jetzt aus sexbesessenen Arabern. Also von der einen Einseitigkeit in die andere.

In der Tageszeitung "Die Welt" wehrte sich Studienautor nun aber auch gegen das Pauschalurteil, die Medien hätten in der Flüchtlingskrise versagt: Mit dem Begriff "Versagen" möchte er vorsichtig umgehen, sagte Haller. Der Informationsjournalismus habe seine wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben in der Flüchtlingskrise aber nur "sehr bedingt erfüllt".

Der [Informationsjournalismus] wollte nicht Verständigung, sondern gab den Besserwisser. Er hat die Polarisierung zwischen den Gruppen gefördert. Und so zerfällt die Gesellschaft zunehmend in abgekoppelte Kommunikations- und Meinungsinseln.

Die mediale Aufregung über seine Studie kann Haller nicht nachvollziehen: Dem Blog Übermedien sagte er im Interview, "Medienbashing" sei nicht sein Ziel gewesen. Stattdessen habe es eine"blödsinnige, überspitzte Vorabmeldung" in der "Zeit" gegeben. Nun, klagt Haller, werde man die Zeile "Die Medien haben völlig versagt" auf den Websites der Journalistenhasser zu lesen bekommen.

...und die Schraube der postfaktischen Vorurteilsbestätigungen dreht sich weiter.