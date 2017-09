Stickoxid-Werte Verbessert, aber noch nicht gut

Der Dieselantrieb ist zu einem der wichtigen Themen des Wahlkampfs geworden. Neben der Feinstaubbelastung geht es dabei auch um den Ausstoß von Stickstoffdioxid. Der ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. Doch für Entwarnung ist es zu früh.

Von Andrej Reisin, NDR und Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Über wenige Dinge wird im Bundestagswahlkampf so intensiv gestritten wie über den Dieselantrieb. Während die CSU den Ausstieg aus dem Zeitalter der Verbrennungsmotoren in der nächsten Legislatur kategorisch ausschließt, sehen die Grünen genau das als Bedingung für eine Koalitionsbeteiligung. Im Kern geht es darum, wie schmutzig Diesel-Autos tatsächlich sind. Auch in Medienberichten und im Netz bringen sich Diesel-Befürworter und Gegner in Stellung: Wiederkehrend ist zu lesen, der jährliche Ausstoß an Stickoxiden ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. So geschehen beispielsweise in einem Artikel der "Welt" oder auch des Blogs "Tichys Einblick".

Auch die Wissenschaftliche Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik e.V. - ein Zusammenschluss von Professoren relevanter Fachbereiche - verweist auf die drastische Reduktion des Stickstoffdioxid-Ausstoßes in Deutschland. In einem Statement zur "Bewertung der dieselmotorischen Situation" vom Juni 2017 heißt es, "die NO2-Immissionsbelastung ist seit über zehn Jahren im gesamten Land rückläufig".

Verwiesen wird in der Regel auf Zahlen des Bundesumweltamtes. Und in der Tat: In einem Text aus dem Juni 2017 mit einer sehr übersichtlichen Grafik hat das Amt die Reduktion des Ausstoßes von NO2 seit 1990 dokumentiert. Demnach ging in den vergangenen 27 Jahren der Stickoxid-Ausstoß in Deutschland um 1,7 Millionen Tonnen zurück - eine Reduktion von 59 Prozent.