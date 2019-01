Spahn-Aussagen Mehr Therapeuten, längere Wartezeiten?

Gesundheitsminister Spahn hat behauptet, je mehr Psychotherapeuten es in einer Region gebe, desto länger seien die Wartezeiten. Als Beispiel nannte er Freiburg. Ärzteverbände widersprechen.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

In der Debatte über Wartezeiten bei Psychotherapeuten hat die Bundespsychotherapeutenkammer Gesundheitsminister Jens Spahn falsche Aussagen vorgeworfen. So hatte der CDU-Politiker am 26. September 2018 im Bundestag ausgeführt:

Die Stadt mit dem höchsten Versorgungsgrad im psychotherapeutischen Bereich in Deutschland ist Freiburg; die Stadt mit den längsten Wartezeiten ist Freiburg. Deswegen - die meisten Psychotherapeuten und die längsten Wartezeiten - scheint die Versorgungssteuerung da noch ausbaufähig zu sein.

Ähnlich äußerte er sich am 12. Dezember im ARD-Morgenmagazin. Dort sagte Spahn, in den Regionen mit den meisten Psychotherapeuten gebe es die längsten Wartezeiten.

Die Psychotherapeutenkammer betont, dies sei falsch. Dort, wo es mehr Therapeuten gebe, seien die Wartezeiten kürzer. In Großstädten, in denen mehr Therapeuten zugelassen seien als auf dem Land, warteten psychisch kranke Menschen deutlich kürzer auf eine Behandlung: In Berlin seien es beispielsweise 13,4 Wochen, im Saarland hingegen 23,6 Wochen.

Im Bundesdurchschnitt liege die Zahl bei 19,9 Prozent; diesen Wert nennt das Bundesgesundheitsministerium auch selbst in einer Mitteilung zum Thema.