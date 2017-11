Social-Media-Analyse Facebook macht noch keinen Kanzler

Facebook hat Donald Trump beim Einzug ins Weiße Haus maßgeblich geholfen. Das ist ein Ergebnis eines zweijährigen Forschungsprojekts an einer Münchner Hochschule. Als Kanzlermacher tauge das Netzwerk aber noch nicht. Doch der Erfolg der AfD im Netz lässt aufhorchen.

Von Jürgen P. Lang, BR München

Prof. Hegelich betreute das Forschungsprojekt zwei Jahre lang.

30 Millionen Dollar hat US-Präsident Donald Trump für seinen Online-Wahlkampf ausgegeben, das meiste davon steckte er in Facebook. Gut angelegtes Geld: Mark Zuckerbergs Unternehmen habe sich in den USA zur wichtigsten Plattform für politische Kommunikation entwickelt, sagt Projektleiter Simon Hegelich, Professor für Political Data Science an der Münchner Hochschule für Politik. Facebook setzt auf Emotionalität und sammelt gigantische Mengen an Nutzerdaten - eine verlockende Mixtur für Politikstrategen, Verschwörungstheoretiker und Extremisten.

Man könne mit Facebook zwar keine Wähler politisch umdrehen, so Hegelich. Aber die ständige Botschaft "Man kann Hillary Clinton nicht vertrauen" habe selbst entschiedene Trump-Gegner von den Wahllokalen ferngehalten. Facebook macht also US-Präsidenten, aber keine Bundeskanzler - noch nicht, so sein Fazit.

Der Grund: In den USA werden die sozialen Medien weitaus stärker instrumentalisiert. Dort verwendet man die Nutzerdaten von Facebook für passgenaue Wähleransprachen. Dieses sogenannte Mikrotargeting ist bei uns noch nicht im selben Maße angekommen. Hierzulande konzipieren noch PR-Agenturen die Wahlkämpfe, jenseits des Atlantiks bereits Data-Teams.